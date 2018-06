GARDA TRENTINO * SELEZIONE MAN TRUCK & BUS AG: LUCA TONI IN CAMPO AD ARCO CON LE GLORIE DEL BAYERN MONACO, MARTEDÌ 5 GIUGNO

Sono gli ambasciatori di uno dei più grandi club del mondo: portano in giro nei paesi che visitano la classe, la tradizione e lo spettacolo di una delle squadre che hanno fatto e continuano a fare la storia del calcio. E tra le loro mete preferite c’è proprio il Garda Trentino, dove ogni anno, ormai per il settimo consecutivo, scelgono di giocare una delle loro mitiche partite.

Il cartellone dell’evento è un ghiotto invito per tutti i turisti – non solo tedeschi – presenti numerosissimi sul territorio in questo primo scorcio di stagione estiva: martedì 5 giugno ad Arco le leggende del Bayern Monaco saranno opposte a una selezione di clienti Man Truck & Bus AG, uno degli sponsor principali del grande club tedesco.

Il match è in programma nello stadio di via Pomerio, con il patrocinio del Comune di Arco e ingresso gratuito per tutti gli appassionati. Sarà possibile ammirare sul campo una formazione davvero stellare, che comprende campioni del recente passato come Augenthaler, Butt, Dax, Demichelis, il capitano Pflugler, Zimmermann, Sternkopf, Schupp, Wouters, Guadino, Makaay, Paulo Sergio, Nerlinger, Olic, Strickner, Scheffler, Donato.

In più, la sorpresa assoluta della presenza di Luca Toni, centravanti italiano campione del mondo 2006, che proprio al Bayern Monaco ha vissuto uno dei periodi più brillanti della sua fortunata carriera agonistica (al suo attivo la Bundesliga 2007-2008 e il titolo di capocannoniere nello stesso anno con 24 reti).

La partita è in programma alle 15.30 e sarà una vera chicca tra calcio spettacolo e divertimento, da vivere nel magnifico scenario dell’Alto Garda. I protagonisti troveranno un’accoglienza speciale e il consueto calore del pubblico, a conferma del legame che unisce da anni il Garda Trentino e il brand Bayern Monaco.

Va ricordato che la squadra tedesca ha scelto il Garda Trentino come sede del proprio ritiro estivo (dal 2010 al 2013) e il rapporto continua con il Kids Club, camp primaverile che ogni anno coinvolge i ragazzi dai 6 ai 12 anni del club bavarese, per finire con i ritiri estivi dell’Fc Bayern Basketball, che ha fissato proprio sulla sponda nord del lago il suo stage di preparazione precampionato nel 2015 e 2016 ed è atteso di nuovo nel cuore di questa estate.

Fondato nel 2006, l’FC Bayern All Stars team è allenato da Hermann Gerland e Klaus Augenthaler ed è composto da ex vincitori di Mondiali e Champions League. Un livello di qualità tale da entusiasmare gli appassionati in ogni uscita in giro per il mondo, dal Giappone all’India, dall’Ungheria alla Spagna fino al Garda Trentino, vera e propria destinazione del cuore per questo gruppo di talenti capaci di esportare un’idea vincente e di regalare momenti di delizia calcistica.