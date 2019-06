GARDA TRENTINO * “PROGETTO VIRTUAL REALITY”: « UN VIAGGIO EMOZIONALE NELLA REGIONE PARADISO DELLA VACANZA OUTDOOR »

Vivere l’incanto dei suoni, della natura e della bellezza del Trentino in pieno caos metropolitano. Sarà possibile domani 25 giugno a Milano (Piazza Cadorna) e poi ancora il 26 a Bologna/Firenze e il 27 a Roma, in Largo dei Lombardi-via del Corso. È il calendario della “Guerrilla Marketing Campaign” (strategia pubblicitaria a basso budget attuata attraverso tecniche di comunicazione non convenzionali per favorire la visibilità del messaggio) sostenuta da Trentino Marketing.

Il progetto Trentino VR – Virtual Reality è condiviso dalla maggior parte delle apt d’ambito, Garda Trentino compresa. Come sottolinea lo slogan dell’iniziativa, “Immergiti in Trentino, ovunque tu sia”, la realtà virtuale è il mezzo attraverso il quale questa meravigliosa regione conquista le città e consente a tutti i visitatori di provare le emozioni di un “viaggio” sensoriale.

Gli spazi cittadini scelti per la Guerrilla Marketing Campaign saranno allestiti in modo da richiamare i paesaggi del Trentino: tappeto d’erba, cartelli sat (richiamo ai sentieri di montagna), un recinto e panchine tipiche trentine, oltre a pannelli fotografici utilizzati come sfondo.

Il contrasto tra caos cittadino e lo spazio di “natura trentina” sarà esaltato da un video originale che i passanti potranno “vivere” comodamente seduti utilizzando un visore brandizzato Trentino VR dotato di cuffie. L’immersione nel filmato sarà totale grazie al coinvolgimento generato dal contenuto adrenalinico. Il video racconta un tipo di vacanza dinamica a contatto con la natura mostrando attività in ferrata, bike, rafting, arrampicata, trekking, la magia della vela, di canyoning e parapendio nell’incredibile scenario trentino. L’impatto sarà amplificato dall’uso dell’audio orginale, con i suoni tipici della montagna (grilli, animali, acqua che scorre), da godere nel completo isolamento garantito dalle cuffie.

Quando l’esperienza virtuale sarà conclusa, il visitatore riceverà in regalo il visore cardboard Trentino VR. In questo modo ogni potenziale utente potrà rivivere ogni volta che vuole, anche da casa, il fascino del Garda Trentino e, più in generale, del Trentino, ammirando in “soggettiva” le numerose esperienze che offre il territorio, con la possibilità di scegliere la destinazione e programmare la partenza a caccia dei tesori e delle opportunità patrimonio di una regione dove la natura è a misura d’uomo.