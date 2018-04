GARDA TRENTINO * MXGP DI MOTOCROSS: AL VIA LA MANIFESTAZIONE A PIETRAMURATA IL 7 E 8 APRILE

Nell’impianto gioiello del Ciclamino a Pietramurata (Dro) il 7 e l’8 aprile si corre l’Mxgp di motocross, prova italiana del mondiale di motocross.

Attesa una folla immensa di appassionati per applaudire il leader della classifica iridata Antonio Cairoli e tutti i big della specialità.

Arriva un fine settimana “mondiale” per il Garda Trentino. Sabato 7 e domenica 8, nell’impianto gioiello del Ciclamino, a Pietramurata, è infatti in programma il Gran Premio del Trentino di Motocross, prova valida per il campionato del mondo della classe Mxgp.

Gli appassionanti attesi in gran numero dall’Italia e da tanti paesi europei ed extraeuropei potranno emozionarsi assistendo a una sfida di altissimo livello, tra i migliori piloti del mondo. Non solo: a Pietramurata convergeranno sponsor, tutti i top team con i più grandi marchi di moto e una foltissima rappresentanza della stampa internazionale e locale, specializzata e non, per un evento sportivo ma anche di costume.

Per capire la portata di questa festa del motociclismo agonistico e del mondo che gli ruota intorno bastano alcuni dati: sono previste oltre 100 dirette tv e in streaming delle gare del weekend, circa 200 i giornalisti e i fotografi accreditati, una presenza stimata di circa 20 mila spettatori nella sola giornata di domenica 8 (per un totale di oltre 25 mila paganti, sabato compreso).

Sono i numeri di un evento di grande portata, capace di moltiplicare il valore della promozione turistica: uno spot fantastico per l’Alto Garda in tutto il mondo.

Grande impulso al successo del Gran Premio del Trentino lo daranno di certo i protagonisti. Su tutti l’italiano Antonio Cairoli del team Red Bull Ktm Factory Racing. Il 9 volte iridato arriva alla sfida del Garda Trentino da leader della classifica mondiale 2018, dopo le prove disputate in Argentina, Olanda e Spagna.

Il siciliano dovrà comunque dare il meglio di sé per avere la meglio anche in “casa” su avversari di altissimo livello come Jeffrey Herlings, Gautier Paulin, Romain Febvre, Jeremy Seewer, Tim Gajser. Si tratta del “gotha” del motocross mondiale pronto a dare spettacolo sul rinnovato Circuito del Cicliamino, dove gli spettatori possono godere di una visione totale del tracciato, compresi tutti i punti più spettacolari.

Saranno due giorni dedicati alla categoria regina del motocross, ma l’evento in collaborazione con Garda Trentino rappresenta una vera e propria kermesse dei motori, con le gare di contorno che coinvolgeranno i migliori rappresentanti della categoria MX2 oltre agli appuntamenti europei delle classi 250, 150 e 125 e tutte le prove femminili.

Per il prevedibile grande afflusso di pubblico, gli organizzatori del Moto Club Arco di Pietramurata hanno predisposto ampie zone di parcheggio a nord e a sud della pista, mentre le autorità hanno studiato piani per modificare e regolamentare la viabilità in rapporto a possibili criticità lungo le strade di accesso.