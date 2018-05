GARDA TRENTINO * LOOK AROUND E VACANZE CON GUSTO: DISPONIBILI TRA POCHI GIORNI LE NUOVE PUBBLICAZIONI DEDICATE ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO

Attesa e puntuale come ormai succede da ben 10 anni, è pronta per l’uscita l’edizione 2018 della guida ufficiale del Garda Trentino. Caratterizzata da un successo crescente, Look Around – questo il nome della pubblicazione – sarà disponibile gratuitamente da venerdì 18 maggio presso gli uffici informazioni di Garda Trentino e successivamente in modo capillare anche nelle strutture ricettive, presso i pubblici esercizi, le biglietterie di pullman e battelli.

Sull’onda del gradimento ricevuto ogni anno da addetti ai lavori e visitatori la nuova Look Around edita da Garda Trentino arriva nella consueta veste grafica semplice e di immediata consultazione, ma rinnovata nei contenuti e ancora più completa: 212 pagine di preziose informazioni da tenere sempre a portata di mano per entrare in totale sintonia con il territorio.

Nelle tradizionali dimensioni contenute, e quindi comoda da tenere con sé e sempre pronta all’uso, Look Around contiene una miniera di informazioni in tre lingue (italiano, inglese e tedesco): dalla conformazione geografica del Garda Trentino alla storia, dalle opportunità di praticare ogni attività sportiva al wellness e al relax, dallo shopping alle delizie della tavola, fino a una completa rassegna di indirizzi, servizi e riferimenti utili per agevolare il visitatore e aiutarlo a rendere il suo soggiorno piacevole ed emozionale.

A partire dalla copertina, la guida 2018 contiene diverse novità. Sono state aggiunte nuove pagine e informazioni relative ai Tesori Nascosti del Garda Trentino (con testi più ampi e descrittivi), alle nuove discipline sportive che stanno prendendo sempre più piede sul territorio e ai principali eventi. Inoltre, altra importante novità di quest’anno, è presente il capitolo Garda Trentino OneDay: itinerari a tema da seguire passo dopo passo, creati appositamente per chi vuole scoprire le mille sfaccettature del Garda Trentino e vivere una giornata indimenticabile.

In più, ogni pagina ha beneficiato di un grande lavoro di controllo, revisione e sviluppo dei contenuti: in sintesi miglioramento delle mappe dei vari comuni, inserimento di nuovi itinerari da percorrere a piedi o in bicicletta, aggiornamento di testi e nuovi materiali che riguardano logistica e informazioni, oltre allo sviluppo della parte relativa all’enogastronomia del territorio, con la pubblicazione di nuove ricette a base di prodotti locali.

Riguarda proprio l’enogastronomia l’altra attesa novità in arrivo tra pochi giorni a beneficio della sempre più cospicua schiera di amanti dei piaceri che il Garda Trentino sa regalare. Si tratta dell’edizione 2018 di un’altra pubblicazione di successo, la brochure del progetto “Vacanze con Gusto”.

Vacanze con Gusto è un’iniziativa partecipata e coordinata anche con i vicini territori della Valle di Ledro e della Vallagarina, e raccoglie tutto il “mondo” in qualche modo legato al cibo locale: i famosi e caratteristici prodotti della zona, l’imprenditoria del settore, l’accoglienza dedicata, il comparto della ristorazione e una serie di eventi speciali che compongono l’universo del gusto del Garda Trentino, con le sue specificità frutto di un clima unico e di tradizioni storiche consolidate.

Un mondo tutto da scoprire, legato ai piaceri del palato e all’elevato livello dell’ospitalità gourmet per la quale è stato creato lo slogan che sintetizza i valori del progetto: “Your taste, The right place”.

In questo caso, oltre alla rinnovata veste grafica e all’arricchimento dei contenuti, la principale novità riguarda l’unificazione in un’unica brochure sia della parte dedicata alle tradizioni, ai prodotti e agli eventi (come ad esempio la prossima edizione di Garda con Gusto, in programma dal 2 al 4 novembre a Riva del Garda), sia della parte dedicata ai ristoranti (con relative schede) che aderiscono al progetto, comprese le informazioni sull’iniziativa dei “menù tematici”.

In attesa della distribuzione della versione cartacea, la Look Around generalista e la più specifica brochure “Vacanze con Gusto” sono già disponibili online in sintonia con la massima apertura al mondo web che da sempre caratterizza le strategie del Garda Trentino.

Queste pubblicazioni di alta qualità confermano il costante sforzo compiuto da Garda Trentino per rafforzare l’immagine e la diffusione del marchio, oltre a dare sostegno a tutti gli operatori del settore extra-ricettivo, molti dei quali sono presenti all’interno della guida Look Around con spazi pubblicitari che garantiscono grande visibilità nei confronti di un’utenza molto selezionata e motivata.