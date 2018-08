GARDA TRENTINO * IL 24 AGOSTO AL PALAGARDA ‘ TEST MATCH ‘ DI LUSSO CON LA DOLOMITI ENERGIA VICE CAMPIONE D’ITALIA: BIGLIETTI GIÀ IN VENDITA

Il Garda Trentino, territorio simbolo dell’outdoor e della vita attiva, si appresta ad accogliere il ritiro estivo del Bayern Basketball, squadra campione di Germania in carica. L’iniziativa avviene nell’ambito della partnership che vede coinvolti Garda Trentino, FC Bayern Basketball insieme all’Apt Madonna di Campiglio e a Trentino Marketing. Il team tedesco sarà ospite a Riva del Garda dal 19 al 24 agosto prossimi per preparare una stagione speciale nella quale il club bavarese sarà impegnato anche in Euroleague.

Non è la prima volta che il Bayern Basketball svolge il raduno prestagionale in Garda Trentino. La squadra allenata da Dejan Radonjic era già stata nell’Alto Garda nel 2015 e 2016 e questo terzo imminente appuntamento è la testimonianza del gradimento che la destinazione ha sempre ottenuto presso i responsabili del club, grazie alla qualità delle strutture che accolgono gli atleti tedeschi e all’ospitalità perfetta sotto tutti i punti di vista.

Quella tra Garda Trentino e Bayern è una lunga storia di amicizia, diventata nel tempo una partnership di successo. Il rapporto è cominciato con i raduni estivi dei campioni di calcio tra il 2010 e il 2013 e proseguito con gli appuntamenti del Bayern Kids e gli incontri di Bayern All Stars, la formazione di vecchie glorie calcistiche del prestigioso club bavarese che anche quest’anno ha giocato ad Arco una delle sue seguitissime amichevoli.

Intenso come sempre il programma del ritiro che il Bayern Basketball svolgerà a Riva del Garda, tra lavoro atletico e momenti di relax “attivo”. Il 23 agosto alle 13,15 primo impegno ufficiale con la conferenza stampa di presentazione, in occasione del tradizionale benvenuto da parte di Garda Trentino alla comitiva tedesca. Ma l’appuntamento più atteso da tutti gli appassionati è quello di venerdì 24, alle 18.30, quando al Palagarda si svolgerà un imperdibile test match tra i campioni di Germania e l’Aquila Basket Dolomiti Energia Trento, vice campione d’Italia.

I biglietti d’ingresso per questa amichevole di lusso (costo 10 euro, ma per i ragazzi fino a 14 anni l’ingresso è gratuito) sono in vendita presso gli uffici Iat fino alle ore 13 del 24 agosto, quindi, dalle ore 16, sarà operativa la biglietteria del Palagarda. La vendita online procede su NOW (attiva sino alle ore 10 di venerdì 24), dove è possibile prenotare anche i biglietti omaggio per i ragazzi, e sul canale Geticket (in questo caso da considerare 1 euro e 50 relativo al diritto di prevendita).

Il Garda Trentino era stato protagonista in più occasioni lo scorso inverno e in primavera durante alcuni match casalinghi della squadra bavarese, promuovendo la destinazione e i suoi eventi all’interno dei “family day”. Inoltre, in occasione di tutte le partite disputate all’Audi Dome di Monaco di Baviera, l’impianto casalingo della squadra tedesca sempre stracolmo di pubblico appassionato, era presente uno stand promozionale del territorio, in condivisione con Apt Madonna di Campiglio.