GARDA TRENTINO * GUIDA “ LOOK AROUND“ – EDIZIONE 2019: « DISPONIBILE GRATUITAMENTE NELLE STRUTTURE RICETTIVE, PRESSO I PUBBLICI ESERCIZI E LE BIGLIETTERIE DI PULLMAN »

Tutto il Garda Trentino in una guida: la tradizione si rinnova a primavera ormai da ben 11 anni. La “Bibbia” del territorio si chiama Look Around e dal prossimo fine settimana sarà disponibile – gratuitamente – negli uffici informazioni, perfezionata ed arricchita nei contenuti per la nuova, attesissima edizione 2019. Curata nei minimi dettagli dagli esperti di Garda Trentino Spa, Look Around fresca di stampa è una compagna insostituibile da portare sempre con sé alla scoperta delle bellezze e dei servizi di una destinazione che richiama ogni anno sempre più visitatori amanti dell’outdoor, dello sport, della qualità diffusa nell’accoglienza e della buona tavola.

212 pagine, leggera e maneggevole, nella consueta veste grafica semplice, attraente e di immediata consultazione, Look Around contiene una miniera di informazioni in tre lingue (italiano, inglese e tedesco). Si va dalla conformazione geografica del Garda Trentino alla storia, dalle opportunità di praticare ogni attività sportiva al wellness e al relax, dallo shopping alle delizie della tavola, fino a una completa rassegna di indirizzi, servizi e riferimenti utili per agevolare il visitatore e aiutarlo a rendere il suo soggiorno piacevole ed emozionale.

L’edizione 2019 ha beneficiato di una revisione accurata che ne ha approfondito e ampliato i contenuti, con nuove pagine, nuove informazioni e testi ancora più esaurienti. In generale, le novità riguardano la copertina, nuove pagine relative alle visite guidate, con aggiunta di foto e testi descrittivi più esaustivi, la realizzazione di nuove pagine dedicate a EMTB Adventure, Bayern, Dolomiti Garda Express Shuttle Bus e Garda con Gusto, i nuovi spunti per dare maggior risalto alle pagine Garda Trentino One Day (idee su come trascorrere una giornata), maggiori contenuti relativi a punti di interesse e attività (sportive e non) accessibili ai disabili (musei, vela, kitesurf, piste ciclabili, autobus), inserimento delle pagine relative ai mercati settimanali (locali e non), mercato contadino e mercatini vari.

Tante novità anche nel dettaglio dei capitoli. Dalla sezione “Storia” al capitolo “Sport, wellness & fun” (con restyling dei vari itinerari a piedi e in bicicletta e inserimento degli itinerari “L’antica via al Castello di Drena” e “La Busa dei Capitani”). Dalle attività estive e le passeggiate del capitolo “Time for Kids” alla sezione “Le delizie della nostra tavola” (con nuove ricette, una delle quali vegana, a base di prodotti locali, nuovi contenuti relativi al raro carpione del Garda, aggiornamento dei contenuti riguardanti la susina di Dro-marchio De.Co., fino al capitolo “Trasporti e servizi” con nuovi contenuti relativi ai punti di ricarica per le auto elettriche.

Parallelamente alla versione cartacea, Look Around sarà presente anche online, in sintonia con la massima apertura al mondo web che da sempre caratterizza le strategie del Garda Trentino. Disponibile inizialmente presso gli uffici IAT, la nuova guida sarà distribuita a seguire anche nelle strutture ricettive, presso i pubblici esercizi, le biglietterie di pullman e battelli. Questa pubblicazione generalista, insieme alle brochure specifiche, conferma il costante sforzo per rafforzare l’immagine e la diffusione del marchio Garda Trentino. Look Around, oltre ad essere un prezioso servizio destinato ai visitatori, è anche un utile sostegno per tutti gli operatori del settore extra-ricettivo, molti dei quali sono presenti all’interno della guida con spazi pubblicitari che garantiscono grande visibilità nei confronti di un’utenza selezionata e motivata.