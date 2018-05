GARDA TRENTINO * ‘GARMIN WE TRI’: AL VIA IL TRIATHLON MODULARE CON NUOTO, CORSA A PIEDI, E CICLISMO DALL’1 AL 3 GIUGNO

Il nuoto, la corsa a piedi, il ciclismo: le specialità del triathlon da praticare però nel mix più aderente ai propri desideri. È’ il format di Garmin We Tri, l’evento che è una novità assoluta nell’ambito dello sport e che dall’1 al 3 giugno diventerà una suggestiva sfida di endurance rivolta a triathleti, aspiranti tali o appassionati delle lunghe distanze che intendono avvicinarsi in maniera graduale a questa multidisciplina di grande impatto internazionale.

La prima edizione di Garmin We Tri nasce da una idea di TriO Events e Garmin Italia, una partnership alla quale Garda Trentino ha aderito con la certezza di poter proporre un altro evento di successo, capace di esaltare le caratteristiche di un territorio da sempre in prima fila nel sostenere la filosofia della vita attiva e risorse come la bicicletta, la corsa a piedi e il nuoto.

“Il nostro territorio ha una tradizione sportiva fortemente radicata – ha dichiarato Roberta Maraschin, direttore di Garda Trentino Spa. – Grazie alla collaborazione messa in campo per la realizzazione di questo evento avremo l’opportunità di presentare le nostre bellezze naturali, strutture e cultura all’altezza per poter ospitare questo nuovo ambizioso format che è una novità per l’Italia e farà tendenza”.

Sarà una prova di endurance su distanza ironman e mezzo ironman molto particolare, con la caratteristica di essere divisa in tre eventi su tre giorni e la possibilità di scegliere ogni volta la distanza (half o full), la modalità (individuale o staffetta) e la frazione specifica nella quale impegnarsi. In sostanza, è una competizione con un programma “modulare” che permetterà ad ogni partecipante di vivere una sfida sportiva “personalizzabile” sulla base dei propri obiettivi e del proprio desiderio di mettersi alla prova.

Campo di gara, il Garda Trentino e Riva del Garda, con i loro magnifici scenari, le strade e l’acqua della sponda nord del lago. Venerdì 1 giugno, si comincia con la prima prova dedicata al nuoto, We Swin, su un percorso di 1,9 chilometri che si muove dalla Rocca di Riva del Garda e costeggia lo spettacolare lungolago: un giro per l’half distance oppure due giri (3,8 chilometri) per la full distance.

Garmin We Tri proseguirà nella giornata di sabato 2, ad Arco, con We Bike, la prova di ciclismo: un tracciato di 45 chilometri da ripetere due volte per la media distanza (90 chilometri) e quattro volte per la distanza Ironman (180 chilometri).

Il programma dell’evento si concluderà domenica 3 giugno, a Riva del Garda, con la frazione di corsa, We Run. Gli atleti saranno impegnati su un anello unico di 21 chilometri per la prova intermedia, a cui aggiungere due giri da 10 chilometri per completare i 42 chilometri della full distance.

Il triathlon è una disciplina in forte in ascesa che necessita di location adeguate per impatto visivo, professionalità, qualità delle strutture, sia per l’allenamento sia per le gare e il Garda Trentino offre tutte le opportunità perché questo progetto possa raggiungere gli obiettivi ambiziosi che si sono posti gli organizzatori.

Al via della competizione ci sarà Giulio Molinari, l’atleta italiano oggi più quotato sulle lunghe distanze. Molinari, pluricampione europeo, è il testimonial ideale di Garmin We Tri, una gara totalmente innovativa nel panorama dell’endurace in Italia.