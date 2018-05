GARDA TRENTINO * FLIXBUS: DAL 24 MAGGIO ATTIVO IL COLLEGAMENTO LOW-COST TRA MONACO E RIVA DEL GARDA

Dal 24 maggio attivo il collegamento low-cost Flixbus tra il capoluogo della Baviera e il lago di Garda, con fermate sul territorio a Pietramurata, Gaggiolo, Dro, Ceniga, Arco e Torbole. Sempre più comodi e convenienti gli spostamenti dalla Germania al Garda Trentino.

È sempre più facile e conveniente raggiungere il Garda Trentino con i mezzi di trasporto, anche dall’estero. Dal 24 maggio prossimo saranno infatti attivi nuovi collegamenti autobus a basso costo, tra cui la linea che conduce da Monaco di Baviera a Riva del Garda. È il risultato di una serie di incontri avvenuti proprio a Monaco e poi a Milano che ha visto coinvolti Garda Trentino, Trentino Marketing e Flixbus, il vettore che effettua servizi di trasporto low-cost che in pochissimo tempo ha creato la rete di autobus intercity più estesa d’Europa, alternativa di viaggio conveniente e green.

La nuova linea è caratterizzata dal numero 450 e opera tra Monaco e Torri del Benaco (via Innsbruck), effettuando tra l’altro fermate a Trento, Sarche, Pietramurata (via Borgo Nuovo), Gaggiolo, Dro (Piazza Repubblica), Ceniga, Arco (Piazza Vicenza), Riva del Garda (Viale Trento-Autostazione) e Torbole (Via Matteotti). Un servizio utilissimo che serve la Germania, il più importante bacino di utenza del Garda Trentino, e conferma la crescita del trasporto bus e i lusinghieri risultati che sta ottenendo Flixbus.

La linea 450 prevede due varianti operative: dal 24 maggio 2018 all’1 luglio 2018 e poi dal 17 settembre 2018 al 30 settembre 2018 collegamenti disponibili lunedì, giovedì, venerdì, sabato, domenica; dal 2 luglio 2018 al 16 settembre 2018 e poi dall’1 ottobre 2018 al 7 ottobre 2018 collegamenti tutti i giorni della settimana.

La partenza dall’autostazione di Monaco di Baviera è prevista alle 7.15 del mattino, con arrivo a Riva del Garda alle 13.10. Per il ritorno a Monaco, partenza da Riva del Garda alle 17.55 e arrivo a destinazione alle 23.55.

“L’attivazione dei nuovi collegamenti con la Germania – ha dichiarato la Direttrice di Garda Trentino Spa Roberta Maraschin – allarga le possibilità di raggiungere il nostro territorio e accorcia le distanze con il nostro mercato di riferimento. L’accordo è la conferma dello sforzo costante che Garda Trentino Spa compie a beneficio dell’utente, che ora ha maggiori alternative a disposizione, a prezzi convenienti”.

Oltre alla 450, il 24 maggio Flixbus attiverà altre due nuove linee, utili a rendere il Garda Trentino una meta facilmente raggiungibile: si tratta della 455 Milano-Norimberga (con fermate a Pinzolo, Carisolo, Madonna di Campiglio, Campo Carlo Magno, Folgarida, Dimaro, Malé, Cles, Trento) e la 491 Lido di Jesolo/Venezia (con fermate a Trento, Pergine Valsugana, Levico Terme, Borgo Valsugana).

I ticket per i Flixbus saranno disponibili negli uffici turistici sul territorio, ma potranno essere acquistati anche online (utilizzando la carta di credito) da chi è in possesso di una prenotazione per il soggiorno nel Garda Trentino.