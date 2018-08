GARDA TRENTINO * DOMANI AL PALAGARDA SI SVOLGERÀ IL TEST MATCH TRA I CAMPIONI DI GERMANIA E L’AQUILA BASKET DOLOMITI ENERGIA TRENTO

Incontro di benvenuto stamani a Riva del Garda per il team di basket di Monaco di Baviera. Nelle dichiarazioni sottolineato il valore della partnership. Domani al Palagarda (fischio d’inizio ore 18.30) l’attesa amichevole tra i campioni di Germania e i vice campioni d’Italia della Dolomiti Energia.

La partecipazione, la curiosità e la ricaduta mediatica. Sono gli aspetti che hanno caratterizzato fino a questo punto il ritiro prestagionale dell’Fc Bayern Basketball a Riva del Garda. La comunità del Garda Trentino si è stretta intorno ai campioni di Germania ospiti del territorio dallo scorso 19 agosto mentre oggi la squadra tedesca ha vissuto un momento ufficiale molto coinvolgente. Presso l’Hotel Astoria di Riva del Garda, la squadra di Monaco di Baviera ha partecipato alla conferenza stampa a cui è seguito il tradizionale cocktail di benvenuto.

Al tavolo dei relatori hanno preso la parola Marco Benedetti, Presidente di Garda Trentino SpA, Maurizio Rossini, Amministratore Unico di Trentino Marketing, Adriano Alimonta, Presidente dell’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio, Pinzolo e Val Rendena, il Vice-Sindaco di Riva del Garda Mario Caproni ed il General Manager del FC Bayern Basketball Marko Pesic. Presenti inoltre Roberta Maraschin, Direttrice di Garda Trentino SpA, Alessandro Betta, Sindaco di Arco, e Maria Luisa Tavernini, Assessore allo Sport Comune di Arco.

A Riva del Garda, FC Bayern Basketball è presente con il team al completo: una delegazione di 35 persone fra giocatori, dirigenti, staff tecnico e accompagnatori.

È la terza volta che il Bayern sceglie il Garda Trentino per il raduno prestagionale in vista dell’inizio del campionato. Prima di quest’anno, la squadra allenata da Dejan Radonjic era già stata a Riva del Garda nell’estate 2015 e 2016. La scelta è frutto del gradimento che la destinazione ha sempre ottenuto presso i responsabili del club: ogni volta il Bayern ha trovato strutture accoglienti sia per gli allenamenti sia per il soggiorno e un’ospitalità perfetta sotto tutti i punti di vista.

Quest’ultimo raduno avviene nell’ambito della partnership che vede coinvolti Garda Trentino, FC Bayern Basketball insieme all’Apt Madonna di Campiglio e a Trentino Marketing. Ma il rapporto tra Garda Trentino e brand Bayern affonda le radici nel passato ed è una lunga storia di amicizia. Tutto è cominciato con i raduni estivi dei campioni di calcio tra il 2010 e il 2013 e proseguito con gli appuntamenti del Bayern Kids e gli incontri di Bayern All Stars, la formazione di vecchie glorie calcistiche del prestigioso club bavarese che anche quest’anno ha giocato ad Arco una delle sue seguitissime amichevoli.

Molto intenso il programma del ritiro dei giocatori tedeschi, attesi da una importante stagione che li vedrà protagonisti in Euroleague, la massima competizione internazionale. Tra sedute di allenamento, shooting fotografici, riunioni tattiche, i giganti del Bayern hanno avuto anche l’opportunità di apprezzare la qualità del soggiorno e i magnifici scenari della sponda nord del lago. Non a caso, proprio durante lo shooting tenutosi mercoledì, i giocatori bavaresi hanno espresso tutto il loro stupore per le bellezze dei luoghi iconici del Garda Trentino, come il sentiero della Ponale. E anche il desiderio, in un futuro prossimo, di tornare ad affrontarli con più calma, magari in sella ad una eBike.

La presenza del team tedesco è un volano di interesse internazionale sul territorio e rafforza il legame con il mercato tedesco, tradizionale riferimento turistico del Garda Trentino.

Domani per il Bayern e gli appassionati di basket è in programma l’appuntamento più atteso: alle 18.30, al Palagarda si svolgerà un imperdibile test match tra i campioni di Germania e l’Aquila Basket Dolomiti Energia Trento, vice campione d’Italia.

I biglietti d’ingresso per questa amichevole di lusso (costo 10 euro, ma per i ragazzi fino a 14 anni l’ingresso è gratuito) sono in vendita presso gli uffici Iat fino alle ore 13 del 24 agosto, quindi, dalle ore 16, sarà operativa la biglietteria del Palagarda. La vendita online procede su Now e sul canale Geticket.

*

LE DICHIARAZIONI

MARCO BENEDETTI (Presidente Garda Trentino SpA): “Quella fra Garda Trentino e Bayern è una partnership ormai di lungo corso, e di grande successo. Negli anni abbiamo avuto la fortuna di ospitare i campioni del calcio, e ora il team cestistico, che negli ultimi anni ha vissuto una crescita esponenziale, come dimostrano i titoli conquistati nella scorsa stagione. E’ un’operazione di grande interesse, che rafforza ulteriormente la presenza di Garda Trentino su un mercato già forte come quello tedesco, e bavarese nello specifico.”

MAURIZIO ROSSINI (Amministratore Unico Trentino Marketing): “Il ritiro del Bayern Basketball non è per il Trentino solo un motivo di prestigio, ma anche un importante mezzo per una strategia di visione territoriale: legando Garda Trentino e Madonna di Campiglio, due riconosciute eccellenze del nostro territorio, puntiamo a stimolare il pubblico bavarese e tedesco a scoprire anche le montagne del Brenta, in inverno e d’estate, consolidando nel contempo la posizione di leadership del Garda Trentino sul mercato tedesco.”

ADRIANO ALIMONTA (Presidente Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio, Pinzolo e Val Rendena): “L’iniziativa che ci vede legati a Garda Trentino nel segno di Bayern Basketball avvicina in maniera ancora più forte due aree geograficamente vicine e di grande rilievo turistico. Vogliamo che i turisti di quest’area scoprano tutte le diverse opportunità che possono trovare nel raggio di pochi chilometri, fra Lago di Garda e Dolomiti di Brenta.”

MARIO CAPRONI – Vice-Sindaco di Riva del Garda: “Siamo orgogliosi in questi anni di aver portato fortuna al Bayern Basketball. Dopo il titolo tedesco e la Coppa di Germania, la nostra speranza è quella di ritrovare gli amici del Bayern ancora qui l’anno prossimo, magari per festeggiare la vittoria dell’Eurolega.”

MARKO PESIC (General Manager FC Bayern Basketball): “Siamo grati a Garda Trentino per averci offerto anche quest’anno le condizioni ideali per affrontare la preparazione in vista di una stagione importante. Negli anni, il livello dei servizi e delle strutture messe a nostra disposizione è cresciuto in maniera costante, e ci sentiamo fortunati di poter preparare la stagione fra le bellezze del Trentino e del Garda Trentino. In questi giorni, i ragazzi hanno sfruttato l’occasione di vivere questo territorio così vocato all’outdoor e alla vacanza attiva: fra MTB, eBike e trekking, hanno capito ancora meglio cosa porta in questa zona milioni di turisti ogni anno.”