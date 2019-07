GALLERIA ISTITUTO PORTOGHESE SANT’ANTONIO * “LE INVENZIONI DI LEONARDO DA VINCI”: « LA MOSTRA È APERTA A ROMA TUTTI I GIORNI DALLE 9:30 ALLE 19:00 »

Le invenzioni di Leonardo Da Vinci. 50 macchine a grandezza umana perfettamente funzionanti sono tornate a Roma dopo aver visitato più di 10 capitali mondiali e 7 città italiane in 15 anni, suscitando l’interesse di milioni di visitatori! Per la prima volta a Roma l’esposizione prende forma nel suo percorso più strutturato mostrando agli occhi del visitatore anche le macchine appena restaurate e quelle mai esposte prima.

Ogni oggetto esposto è una riproduzione quanto più possibile dettagliata e realistica delle invenzioni dell’artista e genio italiano Leonardo da Vinci frutto del lavoro di un abilissimo artigiano appassionato, un vero e proprio tributo al suo Genio. All’interno del percorso espositivo sarà possibile “fruire” letteralmente della meccanica delle opere in funzione e scoprire in 6 lingue diverse i cenni storici e le curiosità da sapere. FORSE NON SAI CHE Visitando questa mostra ti si offre un’occasione irripetibile per scoprire inoltre i sotterranei dell’istituto perfettamente restaurati e conservati, memoria di una Roma sotterranea mai vista prima e altrimenti preclusa agli occhi dei visitatori. L’esposizione si articola infatti su due piani.

Alla fine del percorso non dimenticare di visitare il gioiello d’arte e architettura che è la stupefacente Chiesa di Sant’Antonio in Campo Marzio con il suo Grand’Organo Sinfonico. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 9:30 alle 19:00 presso la Galleria dell’Istituto Portoghese di Sant’Antonio 6 (zona Campo Marzio).