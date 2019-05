GAL TRENTINO ORIENTALE * “VI-VA LA LIBERTÀ – “CREATIVITYSCHOOL”, LIBERI DI IMMAGINARE, PENSARE, CREARE”: « L’EVENTO A BORGO VALSUGANA GIOVEDÌ 30 MAGGIO »

È tempo di bilanci dopo un anno di creatività e sperimentazione. “Vi-Va la Libertà” è il titolo dell’originale evento conclusivo delle attività svolte durante l’anno all’interno del modello didattico innovativo ‘CreativitySchool’.

Innovazione, creatività e multimediale in campo scolastico, sono gli elementi chiave del progetto che ha coinvolto attivamente le scuole della Valsugana con uno sguardo attento all’Europa. “Dalla sinergia tra l’Istituto Degasperi di Borgo Valsugana e gli Istituti comprensivi di Levico, Strigno e Borgo – spiega il professor Costantino Tomasi -, è nata una importante collaborazione didattica sostenuta dal GAL del Trentino Orientale e finanziata dalla Fondazione Caritro”.

Grazie all’intervento di alcuni autorevoli relatori, si approfondiranno temi quali: libertà creativa, educazione, innovazione, imprenditorialità. Aspetti al centro di tutti i 10 progetti che hanno animato l’azione didattica.

Saranno inoltre presentati i lavori realizzati dal CreativityLab, in collaborazione con gli istituti comprensivi di Borgo Valsugana, Strigno e Levico, nonché con le aziende e gli enti partner.

Durante la serata verranno inaugurati anche due nuovi ambienti di apprendimento assolutamente innovativi per setting, dotazioni e visione didattica, realizzati grazie ai finanziamenti dei Bandi PON- Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FESR): JobsLab e Start LabL’appuntamento è fissato per giovedì 30 maggio 2019, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, presso l’Auditorium dell’Istituto “Alcide Degasperi” di Borgo Valsugana.