FUTURA – M5S – PATT * SISTEMA PUNTI NASCITA: « CHIEDIAMO UNA CONFERENZA DI INFORMAZIONE, FOCUS DA CAVALESE ALL’INTERO TRENTINO »

Su proposta del capogruppo provinciale di FUTURA Paolo Ghezzi oggi è stata presentata dai capigruppo provinciali Paolo Ghezzi (FUTURA), Filippo Degasperi (Movimento 5 Stelle) e Ugo Rossi (PATT) al presidente del consiglio provinciale Walter Kaswalder la richiesta di una conferenza di informazione, ai sensi dell’art. 150 del regolamento interno del Consiglio provinciale.

Si richiede che la conferenza di informazione, da tenersi nel gennaio 2020, verta sul seguente argomento: “Punti nascita e tutela della salute materno-infantile nell’ambito del sistema sanitario in Trentino” in quanto si ritiene indispensabile per i consiglieri provinciali acquisire un’informazione oggettiva e una documentazione adeguata in materia.

Di seguito, il testo della richiesta.

Ai sensi dell’articolo 150 del regolamento interno del Consiglio provinciale, si chiede che venga organizzata una conferenza di informazione sul seguente argomento: “Punti nascita e tutela della salute materno-infantile nell’ambito del sistema sanitario in Trentino”, tema, questo, che ricade tra le materie oggetto di potestà legislativa provinciale e che riveste importanza politica generale.

L’argomento in questione è di grande attualità e al centro di un vivace dibattito politico. Pertanto si ritiene necessario un approfondimento di tutte le tematiche connesse, considerate le attuali e incalzanti necessità di garantire l’uniforme erogazione dei servizi sanitari in sicurezza e in condizioni di sostenibilità, a partire da quelli essenziali.

Ai proponenti appare pertanto indispensabile, per i consiglieri provinciali, acquisire un’informazione oggettiva e una documentazione adeguata in materia, in grado di fornire un quadro generale del tema proposto a partire da un’analisi dei dati relativi al primo anno di riapertura del punto nascite di Cavalese (1° dicembre 2018 – 1° dicembre 2019) nell’ambito dell’organizzazione sanitaria del Trentino nel suo complesso e nell’interazione con le altre specialità.

Gli aspetti da affrontare e approfondire maggiormente nel corso della conferenza di informazione, da svolgersi entro la fine del gennaio 2020, dovranno inoltre essere incentrati sul confronto con le soluzioni adottate nel campo della natalità da altre realtà regionali territoriali di montagna che devono affrontare le stesse problematiche del Trentino, ad esempio le Regioni Veneto, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, allargando la prospettiva anche alla Svizzera e all’Alto Adige-Südtirol e al Tirolo, in vista di una possibile cooperazione e collaborazione transfrontaliera su scala regionale ed euroregionale.

I punti chiave sui quali incentrare la conferenza di informazione consiliare dovrebbero essere almeno i seguenti:

1. i risultati del primo anno di ripresa dell’attività del punto nascite di Cavalese: compatibilità con il sistema sanitario provinciale, sicurezza, criticità e punti di forza;

2. modelli di gestione e organizzazione della natalità e in particolare dei “Percorso Nascita” e dei punti nascita territoriali in zone svantaggiate, soprattutto montane e in territori simili a quelli della nostra provincia. Confronto dei modelli attuali in Italia e in Europa;

3. telemedicina;

4. personale medico, sanitario e parasanitario: attuale organico in provincia di Trento e a Cavalese, fabbisogno e reperimento in prospettiva della riapertura dei punti nascita territoriali in generale, ai fini di garantire un’efficiente assistenza sanitaria;

5. aspetti giuridico-normativi del tema proposto, soprattutto in relazione ai vincoli e ai limiti inerenti l’organizzazione e i servizi sanitari provinciali, derivanti dall’ordinamento dell’Unione Europea e statale.

I relatori proposti dovrebbero essere medici specialisti ed esperti di organizzazione sanitaria indipendenti e di riconosciuta autorevolezza, nonché esponenti delle componenti tecniche e professionali del Ministero della Salute, del sistema sanitario provinciale e di quelli delle Regioni e degli Stati confinanti, affinché l’argomento possa essere approfondito in ogni sua parte, compresa l’indicazione di possibili prospettive evolutive e di modifica dell’attuale organizzazione e gestione del sistema sanitario provinciale nell’ambito dei punti nascita territoriali.

Considerata la tematica da affrontare, naturalmente si lascia alla Presidenza del Consiglio l’individuazione di ulteriori soggetti che potrebbero intervenire, al fine di rispondere al meglio ad un’esigenza informativa dei consiglieri che, in questo campo risulta ad oggi assolutamente necessaria.