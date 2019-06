FUTURA 2018 * TRENTO MUOVITI: « PARTECIPAZIONE E SOLIDARIETÀ NEI QUARTIERI E NEI PAESI DEL COMUNE DI TRENTO, IL 18-19-20 GIUGNO »

Inizia il viaggio di Futura. Partecipazione e Solidarietà nei quartieri, nei sobborghi e nei paesi del Comune di Trento.

Come anticipato durante la conferenza stampa di giovedi 13 giugno, FUTURA inizia un percorso fondato sulle idee, sui progetti e sulle proposte che provengono dalle diverse realtà che vivono la città. Ci mettiamo a disposizione della cittadinanza per ascoltare, confrontarci e, soprattutto, per imparare e conoscere da vicino ogni singola realtà.

*

Con questo spirito vi segnaliamo i prossimi appuntamenti:

martedì 18 giugno ore 20 a Gardolo, sala Caracristi.

mercoledì 19 giugno ore 20 a Meano, sala ex Comune

giovedì 20 giugno ore 20 a Trento, in via Vittorio Veneto 20 dove, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, proponiamo un momento di riflessione e di musica con il pianoforte.