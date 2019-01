futura 2018 * mobilitazione nazionale ” L’Italia che resiste “: « ANCHE NOI a Trento ALL’ iniziativa DEL 2 FEBBRAIO »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Futura2018 aderisce con convinzione alla mobilitazione nazionale “L’Italia che resiste” che si svolgerà anche a Trento il 2 febbraio. Come ricorda il volantino di presentazione dell’iniziativa, si tratta di mostrare come “persone normali” si oppongano alla deriva razzista e xenofoba del nostro Paese.

Associazioni, soggetti politici, sindacati, semplici cittadini vogliono esserci non solo per resistere ma per evidenziare che un’alternativa è possibile. Si comincia a costruirla partendo dalla piazza, ritrovandoci con fiducia e positività. Questo è lo spirito che ha animato e anima da sempre Futura2018.

Anche noi non possiamo stare fermi a guardare l’incattivirsi della politica. È normale, fisiologico, in democrazia dividersi sulle scelte concrete di governo. Ma non sui fondamenti della Repubblica, sui principi della nostra Carta costituzionale.

Soltanto quei diritti e quei doveri sanciti nella Costituzione possono garantirci sviluppo e benessere economico, civile, sociale.

Chi mette in discussione quei principi fondamentali ci condanna all’irrilevanza internazionale, al conflitto contro tutti, a un pericolosissimo degrado culturale.

Non vogliamo svegliarci in un’Italia non democratica. Lo facciamo per noi stessi e per le generazioni future.