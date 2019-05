futura 2018 * Ministro Salvini a Trento per festival economia: « Vogliamo manifestare il nostro dissenso attraverso striscioni da affiggere su finestre e balconi »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Tra qualche giorno il Ministro dell’interno Salvini sarà a Trento per il festival dell’economia. Vogliamo manifestare il nostro dissenso attraverso striscioni da affiggere su finestre e balconi, sperando che sia ancora possibile e non arrivino le forze dell’ordine a rimuoverli. Per prepararci al meglio, apriremo la sede di Futura, in via Vittorio Veneto 20 a Trento, Mercoledì 29 e giovedì 30 dalle 16 alle 20 per scrivere il tuo striscione insieme a noi. Abbiamo raccolto l’appello dei I sentinelli di Trento e diamo la nostra disponibilità. Porta il tuo lenzuolo e la tua ironia. Noi forniremo spago, spray e uno spazio dove fare insieme un bello striscione di benvenuto a Salvini. TI ASPETTIAMO