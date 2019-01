FUTURA 2018 – INTERROGAZIONE * GESTIONE LUPO: « FUGATTI NON raccontI le favole come faceva nel precedente consiglio provinciale »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Ieri, proprio mentre il presidente della Provincia di Trento riuniva i suoi colleghi del Nord per costruire una santa alleanza e chiedere allo Stato licenza di uccidere per i grandi carnivori, noi consiglieri provinciali depositavamo l’allegata interrogazione per chiedergli, in tema di gestione di lupo, di non raccontare le favole come faceva nel precedente consiglio provinciale.

Insomma di non fare bestialità (cioè prendere decisioni emotive, demagogiche, non scientificamente motivate, tecnicamente controproducenti, anche per gli stessi allevatori, che invece è giusto tutelare).

*

Lucia Coppola e Paolo Ghezzi