Futura 2018 * differenza di generE: ” su sette cariche di vertice tra giunta provinciale, consigli provinciale e regionale gli uomini sono 7 su 7 “

Come Paolo Ghezzi ha appena fatto notare all’aula del Consiglio provinciale – voce nel deserto – su 7 cariche di vertice tra Provincia di Trento e Regione Trentino Alto Adige (Giunta provinciale di Trento, Consigli provinciale e regionale del Trentino Alto Adige) gli uomini sono 7 su 7. Alla faccia del valore della differenza di genere.

Futura 2018, l’unico gruppo politico con perfetta parità di genere (1+1), nell’ambito dell’Alleanza democratica e popolare ha proposto Lucia Coppola come candidata vicepresidente del Consiglio.

Futura 2018 deplora che, anche in questo avvio di legislatura, le forze politiche del Trentino Alto Adige Südtirol non abbiano saputo trovare la necessaria convergenza per eleggere almeno una donna in un ruolo di responsabilità istituzionale.