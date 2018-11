FUTURA 2018 * 25 novembre – giornata contro la violenza sulle donne: ” muoversi per alzare la soglia di attenzione per sensibilizzare l’opinione pubblica “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





In questo mese di novembre, ricordando che il 25 è la giornata dedicata al ricordo delle donne uccise e contro la violenza sulle donne, molti luoghi della città di Trento e non solo, istituzioni, musei, biblioteche, uffici, teatri espongono una sedia vuota che richiama una presenza femminile, simbolicamente “occupata” dal vuoto lasciato da tutte le donne vittime di violenza.

Ciascuna di loro, prima che un marito, un fidanzato, un ex compagno, un familiare, molto più raramente uno sconosciuto ponesse fine alla sua vita occupava infatti un posto nel cuore e negli affetti di chi la amava: innanzitutto, parenti ed amici.

Ma certamente occupava un posto anche nella società: a scuola, sul luogo di lavoro, a teatro, in biblioteca, in autobus, in un parco, in un ambulatorio, in un ufficio comunale, in un luogo istituzionale, nel vivere quotidiano.

Questi posti, rimasti vuoti della presenza di troppe donne, pesano tantissimo, mancano all’appello gesti, parole, facce, corpi. Ma anche idee, competenze, abilità, saperi, conoscenze, impegno andati irrimediabilmente perduti.

Il 25 novembre, ed ogni giorno dell’anno, dovrebbero rappresentare un monito, qualcosa che deve interrogare le nostre coscienze, a memoria di tanto dolore e di perdite così dolorose. In particolare per i figli a cui vengono a mancare spesso, in uno solo momento, madre e padre.

Questo “posto occupato” parla per noi e ci racconta che non dobbiamo abituarci alla violenza contro le donne, che non dobbiamo farne un dato meramente statistico o giornalistico, come spesso accade, perché dietro ai tanti nomi che quasi giornalmente leggiamo ci sono persone, vite spezzate; perché soprattutto le giovani generazioni imparino dal nostro esempio e dalla nostra testimonianza le parole e le azioni del rispetto, della considerazione, della reciprocità, della gratitudine: il valore della vita umana.

Sappiamo le immense implicazioni che queste assenze lasciano nella vita di una famiglia, di una comunità. Il femminicidio e la violenza di genere domestica sono fenomeni mondiali. La violenza subita da partner, mariti, fidanzati, amici, padri è la prima causa di morte e invalidità per le donne dai 16 ai 44 anni, prima del cancro, degli incidenti stradali e della guerra.

Ma anche questa è una guerra, una guerra privata che costa alla comunità italiana 2 miliardi di costi diretti e 15 miliardi di costi indiretti, anche se non è certo la questione economica quella che più ci deve interessare. I Paesi dove le donne sono più a rischio a livello domestico sono quelli del Sud-est asiatico dove più della metà degli omicidi, il 58%, riguarda le donne; seguono i Paesi a reddito più elevato, tra cui l’Italia riveste purtroppo un ruolo di spicco, con il 41,2%, le Americhe con il 40% e l’Africa con il 40,1%. I Paesi e le regioni del Mediterraneo orientale sono al 14,4 %.

Il 25 novembre vedrà nelle piazze ed anche a Trento con la marcia WeRun, donne e uomini muoversi per alzare la soglia di attenzione, per sensibilizzare l’opinione pubblica, per far capire che si deve intervenire sulle giovani generazioni con progetti formativi sul tema della violenza di genere, sulla affettività, la sessualità e il rispetto. Si marcia, si corre, si manifesta per aiutare le donne uccise, violate, maltrattate, molestate, vittime di stalking affinché trovino la forza di ribellarsi alla violenza che subiscono e denuncino i soprusi prima che sia troppo tardi. Alle istituzioni democratiche, alle forze dell’ordine, alle associazioni il compito di tutelarle e difenderle insieme ai loro figli. A tutti noi quello di mostrare vicinanza, partecipazione, sostegno.

