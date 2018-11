Funivie Folgarida Marilleva Spa * SKIAREA CAMPIGLIO DOLOMITI DI BRENTA – VAL DI SOLE VAL RENDENA: ” al via la STAGIONE INVERNALE 2018-2019, CON NOVITà ED INNOVAZIONI “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Dopo la tempesta, tornato il sereno. Il maltempo, che ha ferito le nostre montagne, non ci ha fermato. In questi giorni abbiamo lavorato per curare il nostro territorio, il bene pi prezioso, con un solo obiettivo: garantirvi un altro inverno con noi, sulle piste da sci pi belle delle Dolomiti. Vi aspettiamo nella Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta Val di Sole, Val Rendena, la più grande area sciistica del Trentino con oltre 150 km di piste collegate sci ai piedi tra Folgarida Marilleva, Madonna di Campiglio e Pinzolo, pronta ad inaugurare una nuova stagione invernale con importanti novità.

*

Le novità di Funivie Folgarida Marilleva Spa:

La pista Orso Bruno (n.11) si fa bella! Migliora il tracciato, diventa scorrevole e più ampio con una larghezza di oltre 50 metri. Ma non solo, la neve sarà sempre al massimo grazie al nuovo, moderno ed efficiente sistema di innevamento programmato.

Per coloro invece che devono scendere a Valle tramite l’impianto intermedio della telecabina Daolasa, è stato realizzato lo skiweg Malghetto (n.39) che permette di evitare il tunnel e rientrare in tutta comodità.

Inoltre, grazie alla nuova segnaletica, sarà più facile ed intuitivo muoversi all’interno della SkiArea.

*

Le novità di Funivie Madonna di Campiglio Spa:

Massimo divertimento su neve sempre al top!

Migliorano e si ampliano le piste Nera Amazzonia (n.57) e Spinale Diretta (n.73) (quest’ultima nel tratto compreso dal Lago Montagnoli a fine pista), con anche l’integrale sostituzione del sistema di innevamento programmato.

Aumenta ulteriormente la capacità di produzione neve grazie all’implementazione dell’impianto di innevamento sulla pista Malga Zeledria-Campo Carlo Magno (n.54) ed alla sostituzione dell’impianto nel tratto iniziale della pista F.I.S.3-Tre (n.88), tutti collegati alla rete idrica del bacino Montagnoli.

*

Le novità di Funivie Pinzolo Spa:

Velocità e comfort per muoversi tra la zona di Prà Rodont e Malga Cioca.

Sostituita la seggiovia biposto Fossadei – Malga Cioca (n.64) con una moderna ed efficiente seggiovia sei posti ad agganciamento automatico. L’impianto, da sempre perno della proposta di Pinzolo rivolta a bambini e principianti, è al servizio delle piste blu nonchè anello di congiunzione tra i due campi scuola e le piste rosse più impegnative.

Attendiamo ora l’abbassamento delle temperature per mettere in campo tutte le nostre forze ed avviare i “motori” con l’obiettivo di rispettare la programmazione di apertura della stagione invernale prevista per sabato 1 dicembre da parte di Funivie Folgarida Marilleva Spa e Funivie Madonna di Campiglio Spa e giovedì 6 dicembre da parte di Funivie Pinzolo Spa.

Meteo permettendo, il weekend del 24 novembre regalerà le prime emozioni sugli sci con l’apertura della zona Grostè.

Per informazioni aggiornate, si invita a visitare i seguenti siti internet: www.ski.it di Funivie Folgarida Marilleva Spa; www.funiviecampiglio.it di Funivie Madonna di Campiglio Spa; www.doss.to di Funivie Pinzolo Spa.