FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA SPA * ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI: Risultato Operativo (Ebit), Euro 5.439.277 (+ 46,68%)

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





La Società comunica che si è tenuta in data odierna l’Assemblea degli Azionisti, in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

In parte ordinaria:

1) Bilancio separato di esercizio al 30 aprile 2018, Relazione sulla Gestione, Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, proposta di destinazione dell’utile di esercizio, presentazione del Bilancio consolidato al 30 aprile 2018.

2) Nomina di n. 2 Amministratori ai sensi dell’art. 2386, primo comma, del Codice Civile e dell’articolo 30 dello statuto sociale.

3) Azioni proprie: revoca della delibera di annullamento del 12 settembre 2015.

In parte straordinaria:

1) Modifica artt. 2 – 7 – 21 – 30 dello statuto sociale.

Si sintetizzano di seguito le determinazioni assunte dall’Assemblea dei Soci.

1) Bilancio al 30 aprile 2018

L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato il Bilancio separato di esercizio al 30 aprile 2018 e la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l’utile d’esercizio risultante dal Bilancio separato, pari ad Euro 3.092.328, per il 5% a Riserva Ordinaria, ai sensi di legge, e per il rimanente a Riserva Straordinaria, ai fini della riduzione dell’indebitamento finanziario, connesso agli investimenti effettuati.

Di seguito le principali voci del Bilancio Separato chiuso al 30 aprile 2018 :

· Ricavi delle vendite e delle prestazioni: Euro 28.873.307 (+ 13,07% rispetto all’esercizio precedente)

· Margine Operativo Lordo (Ebitda): Euro 11.554.649 (+ 21,46%)

· Risultato Operativo (Ebit): Euro 5.439.277 (+ 46,68%)

Questi risultati riflettono la performance positiva dei principali parametri caratteristici dell’attività, che presentano un importante incremento rispetto all’anno precedente, facendo registrare i migliori risultati di sempre:

· Totale Passaggi impianti: n. 11.139.957 (+ 7,51% rispetto all’esercizio precedente)

· Totale Ingressi giornalieri: n. 1.180.303 (+ 8,01%)

Gli importanti risultati registrati quest’anno sono frutto dell’impegno dei nuovi organi di governance e di tutti i Collaboratori, che si sono fortemente impegnati nel rilancio della Società, con prospettive di sviluppo nei prossimi anni.

In relazione al Bilancio Consolidato del Gruppo chiuso al 30 aprile 2018, che include la controllata “Consorzio Albergatori Folgarida in liquidazione”, si riportano di seguito i principali indicatori:

· Ricavi delle vendite e delle prestazioni: Euro 28.932.677 (+ 12,84% rispetto all’esercizio precedente).

· Margine Operativo Lordo (Ebitda): Euro 11.695.097 (+ 22,18% rispetto all’esercizio precedente).

· Risultato Operativo (Ebit): Euro 5.426.518 (+ 50,15% rispetto all’esercizio precedente).

2) Nomina di n. 2 Amministratori

L’Assemblea ordinaria, a seguito della cooptazione ai sensi dell’art. 2386, comma 1, cod. civ dei consiglieri, dell’Ing. Gastone Cominotti e del dott. Giorgio Barbacovi, ha deliberato di confermare in carica l’Ing. Gastone Cominotti e il dott. Giorgio Barbacovi, fino alla data di approvazione del bilancio 2020.

3) Azioni proprie: revoca della delibera di annullamento.

L’Assemblea ordinaria ha deliberato di revocare la delibera di annullamento delle azioni proprie di data 12 settembre 2015 e di mantenere in portafoglio le n. 1.168.299 azioni proprie.

* * *

1) Modifica artt. 2 – 7 – 21 – 30 dello statuto sociale.

L’Assemblea straordinaria ha deliberato di procedere alle seguenti modifiche dello Statuto sociale:

Art. 2: è stata aggiornata a denominazione del Comune in cui ha sede la società da “Comune di Dimaro” a “Comune di Dimaro Folgarida”.

Artt. 7 e 21 sono stati eliminati i riferimenti agli strumenti finanziari partecipativi denominati SFP1 ed SFP2 in quanto rimborsati in data 27 aprile 2018.

Art. 30 è stato eliminato il paragrafo 30.5 – che prevedeva che la scelta degli organi sociali e i comportamenti degli stessi si “ispirasse” al “Codice di Autodisciplina” di Borsa Italiana – in quanto la formulazione dello stesso non risultava chiara e l’adozione del Codice di Autodisciplina non necessaria.