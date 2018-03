FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA * RISULTATI PRIMA STAGIONE NUOVA GESTIONE: INGRESSI A +12,68% – INCASSI A +14,49%, ” SEMPRE OPERATO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA “

Stagione con numeri da record. Avviate le attività per la realizzazione di un bacino di accumulo per l’innevamento programmato ed interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili di proprietà.

Con riferimento alle notizie apparse sul quotidiano l’Adige, edizione del 4 marzo 2018, in merito alla nuova gestione di Funivie Folgarida Marilleva Spa da parte del Consiglio di amministrazione di recente nomina, la società comunica di aver sempre operato nel rispetto della normativa applicabile e nell’interesse di tutti i propri azionisti e dell’intero territorio, profondendo impegno deciso per lo sviluppo della propria attività ed il rilancio della società, dopo un lungo periodo di gestione sotto il controllo di una procedura fallimentare.

Lo confermano i primi risultati di questa stagione che, grazie anche all’apertura degli impianti e delle piste perfettamente innevate sino a valle già ad inizio dicembre, mostrano, a fine febbraio 2018, primi ingressi a +12,68% e incassi a +14,49% (rispetto alla stagione 2016/17), con numeri record anche rispetto agli ultimi cinque anni.

Inoltre, l’avvio delle attività per la realizzazione, in tempi brevi, di un bacino di accumulo per l’innevamento programmato è fondamentale per trasferire fiducia alla clientela circa la certezza di apertura degli impianti ad inizio stagione, anche in assenza di neve naturale.

Si comunica, inoltre, che, sempre con riferimento alle sopra richiamate notizie di stampa, la società si riserva ogni e qualsiasi azione a tutela della propria onorabilità ed immagine.