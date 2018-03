FUGATTI * QUESTA MATTINA LA PRIMA RIUNIONE DEI PARLAMENTARI DELLA LEGA A MILANO (FOTO)

Questa mattina i parlamentari trentini della Lega sono scesi a Milano per partecipare alla prima riunione del partito. Il Segretario federale ha delineato l’attività politica da svolgere all’interno del Parlamento, chiarendo che la Lega non farà accordi organici con M5S e Pd al fine di formare la maggioranza di governo.

Chiederà invece la fiducia su un programma chiaro, che è quello del centrodestra, su specifici punti economici in vista dell’approvazione del Def.

Durante l’incontro Salvini si è complimentato per il risultato elettorale della Lega in Trentino (27%) ed ha garantito una sua presenza a breve sul territorio al fine di festeggiare l’ottimo risultato e preparare la campagna elettorale in vista delle elezioni provinciali di ottobre.