FUGATTI * ” ELETTI I PRESIDENTI DI CAMERA E SENATO: GRAZIE AL CENTRODESTRA E ALLA LEGA È PARTITA NEL MIGLIOR DEI MODI LA LEGISLATURA “

Oggi grazie alla compattezza del centrodestra il Parlamento ha eletto i Presidenti di Camera e Senato. Una partenza immediata e costruttiva della nuova legislatura resa possibile grazie ai buonsenso di tutti gli attori in campo. I cittadini chiedevano velocità delle decisioni per avere al più presto un governo in grado di risolvere i problemi del paese. E così è stato!

Siamo orgogliosi come eletti trentini del centrodestra di avere contribuito a questo risultato che ha permesso in sole quattro votazioni di avere il Presidente della Camera.

La Lega è stata impegnata in prima linea in questo processo decisionale pur non chiedendo nessuna Presidenza per propri candidati, proprio perché l’obbiettivo primario era fare partire al più presto la legislatura.

Ora l’auspicio è che nella prossima settimana si votino gli Uffici di Presidenza per poi potere velocemente votare un nuovo governo che sappia risolvere i problemi del paese.

Tale governo dovrà necessariamente partire dalla coalizione di centrodestra perché è la alleanza politica uscita vincente dalle elezioni del 4 marzo scorso.

*

On. Maurizio Fugatti

On. Diego Binelli

On. Vanessa Cattoi

On. Stefania Segnana

On. Giulia Zanotelli