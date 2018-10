FUGATTI – COALIZIONE POPOLARE E AUTONOMISTA PER IL CAMBIAMENTO * ELEZIONI 21 OTTOBRE: ” SMENTIAMO POSSIBILI INCARICHI PER MAGGIORANZA USCENTE “

Fugatti: smentita possibili incarichi per maggioranza uscente. Negli ultimi giorni si sono susseguite numerose voci secondo le quali figure di primissimo piano del governo di Centrosinistra-Patt avrebbero già concordato incarichi istituzionali per la prossima legislatura.

La Coalizione Popolare Autonomista per il Cambiamento, proprio in ragione della volontà di cambiare il Trentino che sta esplicitando in ogni riunione di questa campagna elettorale, smentisce nel modo più assoluto che chi ha ricoperto incarichi di governo nella legislatura che si sta chiudendo in questi giorni possa avere un qualsivoglia incarico nella prossima maggioranza sia provinciale che regionale.

Approfittiamo per stigmatizzare oltre a queste voci anche le recenti nomine di Giunta che dimostrano lo scarsissimo rispetto per l’elettorato trentino che, ci auguriamo, saprà apprezzare la volontà di cambiamento della nostra coalizione formata da 9 forze politiche compatte e determinate a realizzare questa epocale svolta per il Trentino.

*

On. Maurizio Fugatti

Candidato Presidente Coalizione Popolare Autonomista per il Cambiamento