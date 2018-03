FUGATTI * APPALTATI I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SS47: TROPPO TARDI

Apprendiamo con favore le decisioni della Provincia di Trento di anticipare l’inizio dei lavori di allargamento della ss47 del tratto Villa Agnedo – Barricata, opera sicuramente utile e importante per garantire la sicurezza.

Facciamo però presente che si tratta di un intervento tardivo, visti i numerosi incidenti che si sono susseguiti, anche mortali, nel corso degli anni, infatti nelle varie legislature passate la Provincia ha costruito gallerie, strade e infrastrutture in tutto il Trentino ma da oltre vent’anni si è dimenticata di quel tratto di strada pericolosissimo della Bassa Valsugana.

Le risorse e i progetti per la sistemazione di quel tratto risalgono al 2007 ma, da allora a causa di un rimpallo di responsabilità tra istituzioni, la Provincia guidata da Lorenzo Dellai fino al 2013, non è intervenuta. Oggi, in piena campagna elettorale, si accorgono di questa dimenticanza e si affrettano ad assegnare i bandi per l’assegnazione dei lavori.

Si comportano come sulla Valdastico. Si accorgono dell’importanza della opere solo durante la campagna elettorale.

*

Il segretario Nazionale Lega Nord Trentino

Maurizio Fugatti