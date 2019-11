FSI – DELEGAZIONE TRENTINO SCACCHI * CAMPIONATO ITALIANO UNDER 16: « OLTRE ALLA COMPETIZIONE SI è SVOLTO IL CORSO DI AGGIORNAMENTO DEGLI ARBITRI »

In una competizione nazionale con un incremento del 33% delle squadre partecipanti, sono i dettagli a garantire il successo, tra cartellini identificativi per giocatore ed anche per numero scacchiera, spazio adeguato per le Regioni e rispetto del Calendario.

Oltre alla manifestazione ormai rodata del Campionato Italiano a Squadre Under 16, si è svolto inoltre il corso di aggiornamento degli Arbitri, di quel settore importante della FSI che vigila sul rispetto delle regole del gioco nelle competizioni ufficiali.

Un benvenuto al Palace Hotel Città di Arco ha completato la giornata di Festa di tutti. Il Delegato Trentino FSI ha invitato tutti gli esponenti FSI e gli organi periferici FSI presenti ad Arco al CISu16 o di un delegato, in loro assenza. Un brindisi di gruppo rappresentativo di tutti coloro che senza necessità di clamore operano per gli Scacchi, per la FSI e per il movimento scacchistico giovanile.