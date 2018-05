http://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2017/11/AGO.png 0 0 admin http://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2017/11/AGO.png admin 2018-05-14 19:05:05 2018-05-14 19:05:05 fraccaro (twitter) * " In Germania ci sono voluti 6 mesi, In Olanda 7, in Spagna 10. Il Governo del cambiamento presto sarà pronto ma stiamo innovando la politica "