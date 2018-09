Fraccaro * Lupi : ” Auspichiamo un ravvedimento operoso delle Province che dia contenuto all’autonomia, come è nelle nostre intenzioni “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Lupi. Fraccaro: Noi per Autonomia, Province si attivino.

“La gestione della fauna selvatica rappresenta un tema di grande rilevanza che non può essere affrontato in maniera strumentale. Il Governo è a favore dell’autonomia, per questo ha promosso la partecipazione dei territori al tavolo tecnico sulla definizione del Piano e auspica una soluzione che preveda un ruolo attivo degli enti locali.

Finora da parte di Trento e Bolzano, purtroppo, non c’è stata la volontà di affrontare la questione in maniera responsabile rendendo necessaria l’impugnazione da parte del Governo di leggi irricevibili e provocatorie.

Auspichiamo un ravvedimento operoso delle Province che dia contenuto all’autonomia come è nelle nostre intenzioni: ora hanno la possibilità di attivarsi per trovare una soluzione di concerto con il Ministero che consenta loro di governare la coesistenza tra uomo e animali senza calpestare i principi vigenti”.

Lo dichiara il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, Riccardo Fraccaro