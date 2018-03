FRACCARO * ELEZIONI: SÌ ALLE PROPOSTE DELLA COLDIRETTI, TUTELIAMO LE NOSTRE ECCELLENZE

Elezioni. Fraccaro (M5S): Sì a proposte Coldiretti, tuteliamo nostre eccellenze “L’agricoltura è un settore strategico per la nostra economia, che il M5S intende rilanciare per difendere la sovranità alimentare e il Made in Italy.

Ho incontrato la Coldiretti del Trentino e sottoscritto il loro manifesto politico, in piena sintonia con il programma a 5 stelle, per tutelare le eccellenze produttive del nostro territorio”. Lo dichiara il deputato del MoVimento 5 Stelle Riccardo Fraccaro.

“La semplificazione burocratica – aggiunge – è di cruciale importanza per liberare le energie delle imprese agricole e renderle più competitive. Misure come l’etichettatura trasparente e il contrasto agli Ogm sono prioritarie per valorizzare il settore agroalimentare che può creare occupazione e sviluppo sostenibile, oltre che per salvaguardare i consumatori.

Dobbiamo puntare sulla qualità dei prodotti, respingendo i trattati di libero scambio dannosi per le nostre produzioni, anche per promuovere un territorio come il Trentino che può essere leader nel settore. Bisogna invertire la rotta delle politiche fallimentari degli ultimi anni, il Governo M5S – conclude Fraccaro – realizzerà questi obiettivi”.