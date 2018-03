FORZA NUOVA TRENTINO ALTO – OLIVOTTO: ” LOTTA STUDENTESCA IN PIAZZA CESARE, BATTISTI PASSIAMO DOVE VOGLIAMO “

Nella giornata di ieri, 10 marzo, i “compagni” hanno dato vita a una contro-manifestazione al nostro gazebo di Lotta studentesca in Piazza Cesare Battisti, a meno di 100 metri di distanza, rendendo pressoché la situazione in Via San Pietro sotto i limiti minimi di sicurezza.

Il contesto e il clima sono però risultati molto calmi grazie al comportamento corretto tenuto, per tutto il tempo, dai giovani militanti di Lotta studentesca: nessuno di noi ha ceduto alle provocazioni dei centri sociali che, come sempre, cercano la violenza e lo scontro. E quanto è successo ieri ne è nuovamente la riprova.

A questo punto, la domanda che risulta ovvia è perché il comune e, di conseguenza, la Questura hanno concesso una simile autorizzazione che, in altre ipotesi, avrebbe potuto sfociare in scontri di piazza.

E addirittura in conseguenze ben più gravi per l’incolumità dei militanti di Lotta studentesca, impegnati nell’attività di gazebo informativo, e per quella di tutti i cittadini che hanno scelto di trascorrere il loro fine settimana per le vie del centro.

Ma quello che piú ci lascia basiti è il fatto che, alla fine, la manifestazione del Centro sociale Bruno è risultata una manifestazione per nulla autorizzata.

A questo punto, visto l’ottimo risultato ottenuto nella giornata di ieri con l’uscita di Lotta studentesca, abbiamo deciso di riproporre l’iniziativa con un gazebo già in programma per il 21 aprile prossimo.

*

Michele Olivotto

Coordinatore regionale Forza Nuova