FORZA ITALIA – TRENTINO * assemblea iscritti: perego, « Alle elezioni Comunali fondamentale L’apporto E LA PROMOZIONE di “liste civiche” vicine al Movimento »

Nei giorni scorsi si è riunita a Trento l’assemblea degli iscritti a Forza Italia, convocata dal Commissario Provinciale Maurizio Perego per fare il punto sulla situazione organizzativa del Movimento e sulla situazione politica provinciale.

I lavori si sono aperti con un breve ma commosso ricordo di Antonio Megalizzi cui l’assemblea ha tributato un minuto di silenzio.

In attesa di chiudere il tesseramento per l’anno in corso il Commissario ha comunicato ( dopo avere portato all’assemblea il saluto della Coordinatrice Regionale Michaela Biancofiore ) che il numero di iscritti al Movimento sfiora ormai le duecento unità e che il prossimo anno si terranno i Congressi per il rinnovo delle cariche sia del Movimento che del Movimento Giovani.

Ad affiancare il Commissario Provinciale in questa fase di consolidamento e sviluppo del Movimento, sono stati nominati due vice-commissari provinciali : Gabriella Maffioletti di Trento ( con il principale compito di seguire la riorganizzazione sulla città di Trento e di coordinare il Partito in vista delle prossime elezioni comunali ) e Luigi Masato, Vice-sindaco di Nago-Torbole.

Claudia Povoli è stata confermata responsabile della organizzazione, Francesco Solidoro e Gianfilippo Autellitano responsabili della comunicazione e dei social mentre Giannantonio Radice è stato nominato Responsabile dei Seniores.

Dopo Natale si provvederà ad indicare i Responsabili per le varie zone della provincia con il principale compito di riorganizzare la presenza di Forza Italia per le prossime elezioni Europee e Comunali.

Perego ha sottolineato come il passaggio delle elezioni Comunali sia particolarmente importante per consolidare la coalizione che ha vinto le elezioni provinciali e che all’interno della stessa Forza Italia intende dare un apporto fondamentale anche attraverso la promozione di “liste civiche” vicine al Movimento.

Il Consigliere regionale Giorgio Leonardi, ha relazionato sullo stato dei lavori in Consiglio Provinciale riaffermando la propria lealtà alla coalizione e, contemporaneamente, la volontà di incalzare la Giunta per vedere realizzati i punti fondamentali del programma di coalizione.

A tal proposito Maurizio Perego ha ribadito la ferma richiesta di un coinvolgimento di Forza Italia, e quindi del Consigliere Leonardi, nella Giunta Regionale quale riconoscimento politico a Forza Italia, anche in previsione delle elezioni supplettive nei Collegi della Provincia.

Dopo un ampio dibattito, la serata si è conclusa con un brindisi augurale in vista delle prossime festività, con l’impegno di ritrovarsi a gennaio nella nuova sede di Forza Italia.