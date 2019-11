FORZA ITALIA – TRENTINO ALTO ADIGE * RACCOLTA FIRME: « GAZEBO A SOSTEGNO DELLA PROPOSTA DI MODIFICA COSTITUZIONALE PER  FISSARE UN TETTO ALL’ IMPOSIZIONE FISCALE »

La battaglia contro l’oppressione fiscale è da sempre uno dei contenuti più importanti della nostra azione politica. Le tasse sono in qualche modo il simbolo di ciò che vogliamo combattere: noi crediamo che la persona venga prima dello Stato, che sia portatrice di diritti per natura e non perché lo Stato glieli concede.

Di conseguenza lo Stato – per noi liberali – non può privare i cittadini dei frutti del loro lavoro, se non per una quota limitata strettamente necessaria al funzionamento dei servizi che lo Stato deve garantire. Abbiamo presentato una proposta di modifica Costituzionale volto a fissare un tetto all’ imposizione fiscale, per arginare la vessatoria abitudine dei governi.

Lo Stato non potrà imporre una tassazione superiore ad un terzo della ricchezza totale prodotta da persone fisiche, famiglia o impresa. Una tassazione troppo alta impedisce l’economia di crescere, mortifica il lavoro e lo spirito di iniziativa degli imprenditori. Una giusta tassa combatte seriamente l’evasione fiscale e può portare un beneficio concreto ai bilanci dello stato.

Forza Italia da sempre abituata alla protesta ed alla proposta, nei mesi di ottobre-novembre è stata mobilitata nelle piazze d’Italia dal Presidente Silvio Berlusconi. In Trentino sono stati organizzati una decina di gazebo sui comuni più importanti tra i quali Riva del Garda, Arco, Cles, Torbole, Rovereto e Val di Fassa.

Per questa importante iniziativa di Forza Italia, anche a Trento abbiamo aderito presentandoci con i nostri gazebo, in vari appuntamenti nel centro della città, raccogliendo centinaia di firme.

*

Forza Italia Trentino Alto Adige