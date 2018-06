forza italia Giovani – trentino Alto Adige * ” L’ANTI-BERLUSCONISMO NON È PIÙ DI MODA NEANCHE IN TRENTINO ” (foto)

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





L’anti-berlusconismo non è più di moda neanche in Trentino. Tra i vari panel del festival dell’Economia di Trento, un titolo mi incuriosisce: “Il Cavaliere Nero.

Il tesoro nascosto di Silvio Berlusconi”. Il primo pensiero è: com’è possibile che a vent’anni di distanza dai processi ci siano ancora giornalisti che cercano di rendere attuali certe tematiche?

Per rispondere alla mia curiosità vado. Entro in sala, il pubblico è rado se non inesistente, i giornalisti sul palco con tono scandalizzato elencano dati e informazioni sui processi a Berlusconi già noti a tutti.

Parlano della sua “caduta” dimenticando che pochi mesi fa la coalizione da lui guidata è stata votata da più di 12 milioni di Italiani alla Camera e 11 al Senato. La conferenza si conclude con un invito al pubblico a fare domande sui processi narrati.

Il pubblico è spento, le domande banali tra le quali: “cosa significa prescrizione?” mettendo in luce la preparazione giuridica assente del target nostalgico degli anni d’oro della sinistra antiberlusconiana.

I segnali sono chiari: anche in Trentino, si è esaurita l’onda lunga del giustizialismo che ha caratterizzato la sinistra italiana degli ultimi vent’anni.