FORUM TRENTINO PER LA PACE E I DIRITTI UMANI – PAT * INIZIATIVE PROGRAMMATE 2019: « IL 15 LUGLIO LA PRESENTAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE LINEE GUIDA »

A pochi mesi dal rinnovo dell’assemblea del Forum Trentino per la pace e i diritti umani, lunedì 15 luglio, alle ore 11.00, presso la Sala dell’Aurora di Palazzo Trentini in via Manci 27, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione degli obiettivi e delle linee guida che il nuovo Consiglio della Pace si è dato in apertura della XVI legislatura.

Saranno illustrate le iniziative programmate per il 2019, con particolare riguardo a:

– call for projects “Quali diritti?”: verranno presentati i progetti selezionati che verranno realizzati nel 2019 da parte delle associazioni aderenti al Forum

– il lancio del percorso partecipato sul tema dei muri per realizzare eventi e sensibilizzazioni nel mese di novembre in occasione dell 30° anniversario della caduta del Muro di Berlino.

Sarà inoltre presentato il programma del corso laboratoriale sulla comunicazione non ostile dal titolo “(S)Cambiare Opinioni. Disinnescare l’odio online” che sarà proposto mercoledì 17 luglio con la collaborazione del Consiglio provinciale e del Centro per la Cooperazione Internazionale.

Saranno presenti:

Massimiliano Pilati, presidente Forum trentino per la pace e i diritti umani

Katia Malatesta, vicepresidente Forum trentino per la pace e i diritti umani

I componenti della commissione di valutazione della Call

I formatori del corso (S)cambiare Opinioni. Disinnescare l’odio online,

Forum trentino per la pace e i diritti umani

Consiglio della Provincia autonoma di Trento