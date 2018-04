FORTE POZZACCHIO (TN) * RIAPERTURA 2018: MERCOLEDÌ 25 APRILE, IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE

Mercoledì 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione, riapre Forte Pozzacchio.

Dopo il grande successo in termini di visite dell’anno scorso, riprendono gli appuntamenti a Forte Pozzacchio con il primo di una lunga serie di eventi di questa stagione 2018.”Leggendo tra la cronaca dedicata alla Grande Guerra ed in particolare quella del 1918 colpisce la storia del canto “La leggenda del Piave”, Scritto nel marzo 1918, da un compositore napoletano, Ermete Giovanni Gaeta noto con lo pseudonimo E. A. Mario, venne ben presto fatto a conoscere ai soldati dal cantante Enrico Demma che combatte durante la prima guerra mondiale nel corpo dei bersaglieri.

Questa coinvolgente canzone, adatta anche per bande militari, in breve tempo raggiunse un successo enorme presso tutti i reparti al fronte e in tutta la nazione, tanto che l’autore ricevette dall’Alto Comando questo fonogramma: “E. A. Mario, la vostra canzone al fronte vale più di un generale. Firmato Gen. Armando Diaz”.”

*

Parte da qui l’idea di intitolare questo evento “E il fiume si tinse di rosso”.

Artisti:

Michele Comite, attore

Renzo Ruggieri, fisarmonica

Coro S.Ilario

Direttore: Antonio Pileggi

L’evento teatrale-musicale avrà inizio alle ore 15.30 partendo dal parcheggio.

La partecipazione all’evento è libera e gratuita

Ingresso al Forte a pagamento. Al termine del concerto sarà possibile visitare il Forte ed effettuare delle visite guidate previa prenotazione.