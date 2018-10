FONDAZIONE MACH * ‘ NATURALMENTE BIO ‘: DOMENICA 7 OTTOBRE ROVERETO SI CONFERMA LA CAPITALE DEL BIOLOGICO TRENTINO

Rovereto si conferma la capitale del biologico trentino. Domenica 7 ottobre è in programma la 6^ edizione della festa provinciale dedicata alla promozione dell’ecologia e della bioagricoltura.

L’evento, in programma dalle 10 alle 18 presso l’azienda agricola della Fondazione Mach “Navesel”, è promosso da Federazione Trentina Biologico e Biodinamico (FTBio) e Fondazione Edmund Mach in collaborazione con il Comune di Rovereto, la Provincia Autonoma di Trento, e con il patrocinio del Comune di Vallarsa.

Un evento ad ingresso libero e gratuito dedicato al mercato dei produttori bio, alla sensibilizzazione e alla festa per tutti. Al centro un’ideale Piazza dei Bio-Sapori con i produttori trentini che fanno conoscere, degustare e mettono in vendita i prodotti della tradizione e della cultura del nostro territorio.

Sarà presente un Bio-Ristoro a cura degli allievi del quarto anno dell’Istituto alberghiero di Rovereto, che per l’occasione serviranno deliziose pietanze biologiche.

E poi la Piazza dei Bio-Saperi, con gli stand delle associazioni e degli enti trentini dedicati ai temi dell’ambiente, della biodiversità, della salute, dell’alimentazione, del gusto, del consumo critico e responsabile, del commercio equo e solidale. Una serie di incontri allieteranno il pomeriggio; dal tema del clima alle scelte alimentari per arrivare alla scoperta del suolo. Ad arricchire il tutto la Bio-Festa con giochi, laboratori, sperimentazioni e la Bio-Merenda per tutti i bambini.

La Fondazione Edmund Mach, oltre ad ospitare l’evento nella sua azienda agricola sperimentale, organizza per l’occasione una serie di attività: degustazione di vini provenienti da varietà resistenti , laboratori con docenti e studenti che porteranno alla scoperta di curiosi insetti, esposizione di piante di vite risultanti dalle attività di miglioramento genetico, il vigneto vibrazionale e le vibrotrappole contro la cimice asiatica.

Naturalmente_Bio! si caratterizza fin dalla prima edizione per essere una “eco-festa”: piatti in porcellana, posate in acciaio, massima riduzione dei rifiuti e quelli prodotti tutti rigorosamente biodegradabili.

Come arrivare. Nello spirito della festa si invita a lasciare a casa l’automobile e raggiungere la festa in bicicletta o con la navetta gratuita. Per chi sceglie la bicicletta, la pista ciclabile passa dal ponte delle Zigherane e corre proprio accanto alla festa. Dalle 9.30, e ogni ora successiva, bus-navetta gratuito dal parcheggio A. Leoni (Follone) con soste intermedie alla stazione dei treni e al parcheggio della Manifattura Tabacchi a Rovereto.

Promotori. Naturalmente_Bio è promossa da F.T.Bio e Fem in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento e il Comune di Rovereto. È sostenuta da Cassa Centrale Banca, Cassa Rurale di Lizzana, Cia, Comunità della Vallagarina. Con il patrocinio del Comune di Vallarsa. Sono partner dell’evento: Trento Consumo Consapevole, Associazione L’Ortazzo, Tavolo dell’Economia Solidale, Strada del Vino e dei Sapori Trentino,Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale (Icea); Istituto di Formazione Professionale Alberghiero di Rovereto.