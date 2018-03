FONDAZIONE MACH * ISTITUTO WEINSBERG: DELEGAZIONE TRENTINA IN GERMANIA PER I 37 ANNI DI COLLABORAZIONE, 467 GLI STUDENTI GEMELLATI

Una delegazione della Fondazione Edmund Mach, guidata dal direttore generale, Sergio Menepace, è intervenuta oggi in Germania, per la cerimonia dei 150 anni di fondazione dell’Istituto di Weinsberg.

Con questa scuola che si trova nel cuore del Württemberg, zona di rinomata vocazione vitivinicola, i rapporti di collaborazione di San Michele risalgono al 1981, anno in cui è partito il gemellaggio che ha coinvolto fino ad oggi 467 studenti trentini.

Alle celebrazioni, presiedute dal direttore di Weinsberg, Dieter Blankenhorn, sono intervenuti per la delegazione trentina, i dirigenti del Centro Istruzione e Formazione, Marco Dal Rì, e Trasferimento Tecnologico, Claudio Ioriatti, e i docenti che hanno fatto nascere e portato avanti la collaborazione.

“L’obiettivo dei tirocini didattici – ha spiegato nel suo intervento il direttore generale, Sergio Menapace, – è sempre stato, da un lato, di far imparare il tedesco e, dall’altro, di far acquisire un’importante esperienza pratico-operativa in campo enotecnico grazie alle lezioni a scuola e le esperienze in azienda.

Ma il gemellaggio ha consentito anche ai nostri ragazzi di vivere accanto ai momenti formativi anche esperienze umane e culturali importanti”. Il direttore ha ringraziato tutti coloro che hanno reso possibile questa collaborazione.

Per San Michele il ringraziamento va al dirigente di allora, il professor Giovanni Manzoni che considerò pregevole l’idea del professor Walter Eccli, riguardo l’attivazione di un gemellaggio tra le scuole di Weinsberg e San Michele, il vicepresidente del consiglio di amministrazione, Ferdinando Tonon, e i docenti che hanno contribuito ad organizzare in questi anni i tirocini, Michele Graifenberg, Salvatore Maule e Luca Russo”.

Da oltre vent’anni anche gli studenti di Weinsberg vengono in visita alla Fem; infatti la scuola organizza per loro una settimana tecnica ogni anno che prevede anche visite a cantine sia provinciali che extra provinciali.