FONDAZIONE MACH * FINE ANNO SCOLASTICO: « ULTIMO GIORNO DI SCUOLA PER GLI 875 STUDENTI DEL CENTRO ISTRUZIONE »

Si conclude oggi anche alla FEM l’anno scolastico per 875 studenti. Santa messa, sfilata dei trattori e giochi di agraria per l’ultimo giorno di scuola.

Ultimo giorno di scuola per gli 875 studenti del Centro Istruzione e Formazione della Fondazione Edmund Mach, 541 alunni dell’indirizzo tecnico e 332 alla formazione professionale.

La giornata si è aperta con la tradizionale messa celebrata da don Renato Scoz, alla presenza dei vertici della Fondazione, il presidente Andrea Segrè, il direttore generale, Sergio Menapace, il dirigente del Centro Istruzione e Formazione, Marco Dal Rì con i suoi collaboratori e docenti. E’ seguita la sfilata dei trattori degli studenti e giochi di agraria di fine anno.

“La fine di un anno scolastico -ha spiegato il presidente FEM, Andrea Segrè-, è un momento importante: la continuazione di un percorso che può essere quello universitario oppure l’ingresso nel mondo del lavoro. La scuola è nel Dna della Fondazione Mach. Quest’anno è stato particolarmente importante per le celebrazioni dei 60 anni del’Istituto Tecnico Agrario, ma anche per due prestigiosi riconoscimenti: i primi posti nella classifica Eduscopio della Fondazione Agnelli che valuta le scuole superiori in Italia, ma anche per l‘oro e il bronzo conquistati al Campionato europeo del vino. Il grande dono, però, per voi studenti, è essere parte di una vera e propria comunità, composta da tutti coloro che qui studiano e lavorano: una scuola di vita che insegna valori importanti”.