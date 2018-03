FONDAZIONE MACH * CONCORSO VINI DEL TERRITORIO: DAL 5 APRILE 60 AZIENDE E 110 ETICHETTE, IN GARA TEROLDEGO, MARZEMINO, TRAMINER E GEWÜRZTRAMINER

Al via il 2° Concorso sui vini del territorio, 60 aziende e 110 etichette in gara. Il 5 aprile alle 9 apre il concorso sui vini Teroldego, Marzemino, Traminer e Gewürztraminer.

Due giorni di degustazioni, sessanta cantine della regione Trentino Alto Adige-Südtirol, 110 etichette in gara, quattro tipologie di vino, tre commissioni e una trentina di esperti tra enologi, enotecnici, sommelier e giornalisti del settore.

Sono i numeri della seconda edizione del Concorso “Enotecnico valorizzazione vini territorio” organizzato dalla Fondazione Edmund Mach, in programma il 5 e 6 aprile prossimo, a San Michele all’Adige.

L’apertura dell’evento, giovedì 5 aprile, si svolgerà alle ore 9, presso la sala Versini del Palazzo Ricerca e Conoscenza.

Obiettivo della manifestazione è far conoscere le unicità delle produzioni enologiche di territorio: vitigni autoctoni o interpretazioni territoriali di vitigni internazionali. Quest’anno i vini protagonisti saranno Teroldego Rotaliano Doc, Trentino Doc Marzemino, Trentino Doc Traminer aromatico e Südtirol – Alto Adige Doc Gewürztraminer.

La manifestazione, autorizzata dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali come concorso ufficiale, è promossa e organizzata dal Centro Istruzione e Formazione in collaborazione con i comuni della Piana Rotaliana, San Michele all’Adige, Mezzolombardo e Mezzocorona e conta sul supporto delle due sezioni Assoenologi di Trentino ed Alto Adige.

Il concorso viene riproposto sulla base dell’ottimo successo ottenuto nella prima edizione.

I vini, circa un centinaio, delle aziende partecipanti saranno valutati dalle commissioni di esperti. Il concorso si propone allo stesso tempo come opportunità didattica per gli studenti del Corso Enotecnico per iniziare a prendere confidenza con i vini prodotti nel territorio Trentino – Alto Adige/Südtirol e con le aziende produttrici.

Gli studenti potranno osservare come gli esperti del settore enologico valutano i vini e a loro volta essere guidati nelle degustazioni al fine di acquisire una corretta metodica di attribuzione di un valore ai vini del territorio.

Le prime tre posizioni per ogni singola categoria in Concorso saranno premiate e la proclamazione dei vincitori per ogni singola categoria in concorso avrà luogo lunedì 16 aprile, alle ore 12.30, presso lo stand Fem al Vinitaly di Verona.