FONDAZIONE MACH * CASTANEA 2019: « DOMANI INCONTRO CON LE ASSOCIAZIONI CASTANICOLE, MERCOLEDÌ CONVEGNO CON SERATA RICCA DI MOSTRE E DEGUSTAZIONI »

Si apre domani pomeriggio, a Pergine Valsugana, Castanea 2019, la quattro giorni dedicata alla castanicoltura nazionale e locale. Si parte alle 17.30, presso la Sala del Teatro comunale, con l’incontro “Castanicoltura italiana oggi e domani: dove siamo e dove vogliamo andare” con la presentazione delle associazioni dei castanicoltori; un’occasione unica di confronto tra le diverse realtà castanicole italiane, a cui interverranno il direttore generale FEM, Sergio Menapace, l’assessore del Comune di Pergine, Franco Demozzi, il dirigente del Mipaaft Alberto Manzo e il presidente di Unaga – Unione Nazionale Associazioni Giornalisti Agricoltura Alimentazione Ambiente Territorio Foreste Pesca Energie Rinnovabili, Roberto Zalambani.

Il 7 ° convegno nazionale. Da mercoledì 12 a venerdì 14 giugno si terrà il 7° convegno nazionale con oltre 100 partecipanti da tutta Italia, presso l’Istituto Marie Curie di Pergine. Promosso ogni quattro anni dalla Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana (SOI) è un momento in cui la comunità scientifica nazionale presenta e discute i risultati della ricerca, con il fine di favorire il progresso nella coltura del castagno. Saranno oggetto di analisi e confronto: metodi gestionali dei castagneti da frutto e dei boschi di castagno; sistemi di trasformazione del prodotto; progresso tecnologico di macchine ed attrezzature; sistemi innovativi di rilievo del patrimonio castanicolo (satellite, droni ecc.); valorizzazione dell’attività umana, del paesaggio e della biodiversità; nuove frontiere nel campo della nutraceutica e della tracciabilità del frutto fresco e dei suoi derivati; strategie di promozione e finanziamento.

Eventi ricreativi ed espositivi per i cittadini: sono in programma dalla sera di mercoledì 12 giugno al Parco Tre Castagni. A partire dalle 18.30 è previsto l’aperitivo scientifico per proseguire con degustazioni di birre di castagno all’interno della mostra della birra, che aprirà alle 20.00 e vedrà, verso le 21, l’esibizione “La castagna: dalla birra al cocktail” a cura dell’Associazione Tutela Marroni di Castione ed in collaborazione con AIS Trentino, Ass. Città del Castagno, CSDC Marradi, Museo Zocca. Tra le 20 e le 22 è prevista l’esposizione di una selezione delle vignette presentate nelle prime tre edizioni della Rassegna Nazionale di Arte Grafica Umoristica La castagna del sorriso, a cura di Pierpaolo Perazzolli. Divertiranno il pubblico con qualche disegno i vignettisti: Giorgio Barchetti – BOLD, Pierpaolo Perazzolli – EDYPerazz, Fabio Vettori.

L’evento Castanea è patrocinato dalle seguenti istituzioni ed associazioni: Provincia autonoma di Trento, Comune di Pergine Valsugana, Associazione Nazionale Città del Castagno, Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Istituto Marie Curie di Pergine Valsugana, Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale, Centro di Castanicoltura Regionale del Piemonte, Centro Studio e Documentazione sul Castagno di Marradi, APT Valsugana Lagorai.