FONDAZIONE MACH * 5^ GIORNATA TECNICA PICCOLI FRUTTI: A SAN MICHELE MARTEDÌ 13 MARZO (IN DIRETTA STREAMING)

È in programma martedì 13 marzo, dalle 8.25 alle 11.30, presso l’aula magna, la quinta giornata tecnica sui piccoli frutti organizzata dalla Fondazione Edmund Mach per illustrare ai produttori le principali problematiche fitosanitarie del comparto e le attività sperimentali messe a punto per fronteggiarle e contenerle.

L’evento si conferma uno degli appuntamenti più attesi dal mondo agricolo. È promosso dal Centro trasferimento tecnologico e affronterà varie tematiche: dai risultati dell’attività sperimentale su alcune varietà di fragola alla ricerca applicata al breeding di lampone e mirtillo, dalle attività di sperimentazione per il contenimento dell’oidio della fragola al tema Drosophila suzukii e relative prove di controllo con metodi biologici.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube della Fondazione