FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI * “RE-PLAY”: « IN PIAZZA S MARIA MAGGIORE LABORATORI CREATIVI E DIDATTICI PER BAMBINI ED ADULTI »

Le proposte di sabato 1 giugno in piazza S. Maria Maggiore proseguono all’insegna di “RE-PLAY” con le iniziative, coordinate dalla Fondazione Franco Demarchi, di welfare generativo a forte impatto sociale, laboratori creativi e didattici per bambini e adulti e un mercatino di vendita di prodotti provenienti da upcycling e agricoltura sociale. La piazza del sociale si rimette così in gioco ospitando 25 realtà che lavorano nel terzo settore, valorizzando un’economia attenta alle tematiche in oggetto. Nello specifico domani mattina, oltre a intrattenimenti socialmente impegnati di vario genere, avremo momenti di incontro, confronto e narrazione su politiche e cooperazione e, nel pomeriggio, uno scambio su nuovi percorsi comuni di sviuppo, all’insegna della cooperazione e dell’economia.

A fine mattina la Fondazione Franco Demarchi propone presso la propria sede l’incontro “Uno sguardo globale per un’economia solidale a km zero”, in cui interverranno l’autore Paolo Cacciari, il giornalista Daniel Tarozzi e l’imprenditore Pietro Valenti.

A fine giornata ci sarà la presentazione del libro Strike!, edizione 2018, a cura dell’Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili, con gli interventi dei giovani protagonisti i quali, accompagnati da esperti dei mondi giovanile e dell’innovazione, condivideranno i loro racconti e faranno conoscere un ambito dove i sogni e le passioni cambiano i contesti e influenzano positivamente le comunità di riferimento e non solo.

Le altre iniziative in piazza S. Maria Maggiore, durante tutta la giornata, coinvolgeranno i passanti e tutti gli interessati in laboratori per grandi e piccini ed esposizioni di materiali riutilizzati e riciclati (legno, vele di barche e scarti industriali di stoffe, gomme de camere d’aria, videogiochi, …), con la possibilità di sperimentare il forno sociale e la macchina trasforma-plastica, di degustare la cola Ciacola e di conoscere il lavoro di persone con disabilità, volontari e richiedenti asilo impegnati in un progetto di welfare generativo che, oltre alla vendita dei prodotti agricoli realizza prodotti trasformati (succhi, confetture, tisane, crauti, sciroppi…).

I protagonisti di tutto ciò saranno: l’Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili (PAT), Arianna scs, Artico scs, Associazione 46° Parallelo, Associazione Centro per la Cooperazione Internazionale, Associazione CoderDolomiti, Associazione Progetto Prijedor, Associazione Trentino Con i Balcani onlus, Aurora scs, Carpe Diem aps, Comune di Trento – Partecipazione.lab, Comunità Frizzante – La Foresta, C.S.4. scs, Economia Solidale Trentina, Emergency ong onlus, FArete Trentino, Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani, Girasole scs, Gruppo 78 scs, GSH scs, LAB.ARCA aps, Mani Tese ong onlus, Manufabrika recycling, Save the Children Italia onlus, Tutti nello Stesso Campo – La Rete scs.

Il programma con gli orari è consultabile al sito www.fdemarchi.it