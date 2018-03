Il talk show sull’Italia post elezioni chiude le celebrazioni per il 25°di Fondazione Caritro. Svelati i nomi dei quattro giornalisti che il 9 aprile daranno vita al dibattito. Appuntamento al Teatro Sociale di Trento alle 21.

Il 9 aprile cala il sipario sul ricco cartellone di eventi ideato da Fondazione Caritro per festeggiare i primi 25 anni di vita.

“L’Italia dopo le elezioni. Le grandi questioni sociali: lavoro e povertà” è il titolo del talk show, con ingresso gratuito, che alle 21 porterà sul palco del Teatro Sociale di Trento Peter Gomez, direttore de Il Fatto Quotidiano online, Vittoriana Abate, giornalista di Porta a Porta in onda su Rai 1, Piero Sansonetti, direttore de Il Dubbio, e Maria Antonietta Spadorcia, cronista parlamentare del Tg2. Moderatore dell’incontro sarà Paolo Del Debbio, giornalista e conduttore di Quinta Colonna su Rete 4.

Il Presidente di Fondazione Caritro, Michele Iori, introdurrà la serata soffermandosi sulle prospettive e sul ruolo che l’ente è chiamato a svolgere in un contesto di grande cambiamento come quello attuale.

Un incontro che, a poco più di un mese dalle elezioni politiche, fornirà un’analisi sulla situazione socio-economica attuale grazie al differente punto di vista dei quattro giornalisti e che si inserisce, chiudendolo, nel ricco cartellone creato per festeggiare i 25 anni di attività della Fondazione nel segno dei diritti civili, dell’economia e della politica.

Il biglietto può essere prenotato telefonicamente al numero 0461 232050, tramite mail (info@fondazionecaritro.it), con un messaggio WhatsApp al 339 8195691 oppure di persona presso una delle due sedi di Fondazione Caritro, a Trento in via Calepina 1 (orario 10-13/14.30-17.30) o a Rovereto in piazza Rosmini 5 (orario 10-13).