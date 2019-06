FOCUS * 2 GIUGNO – FESTA REPUBBLICA: « LA RETE DEDICA UNO SPECIALE AL 15° STORMO SEARCH AND RESCUE, IN ONDA ALLE ORE 21.15 »

Il 2 giugno, Festa della Repubblica, “Focus” (canale 35 del telecomando), la rete tematica free Mediaset diretta da Marco Costa, dedica uno speciale al 15° Stormo Search and Rescue – Ricerca e Soccorso dell’Aeronautica Militare. In onda alle ore 21.15, «Emergency Rescue: in volo con il 15° Stormo», di Claudia Giammatteo, racconta le imprese del reparto operativo di altissimo profilo il cui motto è «Ab coelo in auxilium vitae» (Dal cielo in aiuto alla vita).

Il 15° Stormo è uno dei Reparti operativi dell’Aeronautica Militare al servizio del Paese e della collettività. Nato nel 1931, conta oggi oltre 1.500 militari, distribuiti su cinque centri di volo sul territorio nazionale. Dalla sua ricostituzione, nel 1965, lo Stormo ha totalizzato 336.000 ore di volo e ricevuto 50 medaglie d’oro, argento e bronzo al valore aeronautico. Oltre il 90% delle sue missioni di ricerca e soccorso sono a favore della popolazione civile. Gli equipaggi del 15° garantiscono 24 ore su 24, per 365 giorni l’anno, la ricerca e il soccorso di dispersi in alto mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati in pericolo di vita e il soccorso di traumatizzati gravi.

«La nostra caratteristica principale è quella di non arrenderci mai». Chi parla è Diego Sismondini, il Comandante del 15° Stormo: «Abbiamo alle spalle migliaia di ore di volo, molte esperienze sia in ambito nazionale che fuori dai confini. Si tratta di uomini e donne che affrontano addestramenti durissimi ad ogni ora del giorno e della notte per essere pronti a decollare in qualsiasi condizione di tempo, spesso molto sfavorevole. L’obiettivo è quello di salvare vite umane». «Il 15° Stormo – conclude Sismondini – ha salvato oltre 7.300 persone in imminente pericolo di vita. Persone che senza il nostro aiuto non sarebbero sopravvissute».

«Emergency Rescue: in volo con il 15° Stormo» documenta storie vere con immagini girate in basi militari il cui accesso è normalmente vietato al pubblico. E racconta gli uomini e le donne che lo compongono, il tipo di addestramento che seguono, le loro abilità professionali e la motivazione che li mantiene costantemente concentrati sull’obiettivo di salvare vite, specialmente dopo che altre strutture si sono arrese. Oltre a mostrare i mezzi in dotazione, «Emergency Rescue: in volo con il 15° Stormo» ricostruisce quattro salvataggi al cardiopalmo, attraverso le immagini registrate dalle telecamere di bordo degli elicotteri, le testimonianze dei soccorritori e di alcuni dei salvati.

A seguire, alle 22.45, va in onda lo speciale «Prima linea: missioni all’estero».

Il programma, a cura del Maggiore Stefano Bolognini Cobianchi, è presentato da Toni Capuozzo. Il giornalista, storico inviato delle news Mediaset, concentra la sua attenzione sulle missioni militari italiane all’estero. Una cronaca che ne delinea la storia e l’evoluzione, gli obiettivi, i mezzi impiegati ed il tipo di professionalità richiesta a chi ne fa parte ad ogni livello.