FILIPPO DEGASPERI (ONDA CIVICA) – MOZIONE * EPIDEMIA COVID-19: « LA PROVINCIA DI TRENTO EMETTA UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO COINVOLGENDO IL RISPARMIO TRENTINO »

La mozione proposta dal consigliere di Onda Civica Trentino. Degasperi: la Provincia emetta un prestito obbligazionario coinvolgendo il risparmio trentino.

​E’ chiaro che di fronte all’epidemia da Covid-19 e alle misure restrittive adottate, il tema dell’ indebitamento della Provincia a sostegno del bilancio con modalità di finanziamento aggiuntivo per le casse pubbliche, torna prepotentemente alla ribalta.

Per questo oggi Filippo Degasperi, consigliere di Onda Civica Trentino, ha depositato una mozione che parte da questa considerazione: “i trentini – scrive – sarebbero ragionevolmente disponibili a supportare le politiche e gli investimenti per il territorio, affidando una quota del loro risparmio ad un soggetto finanziariamente affidabile e loro vicino. Disponibilità che secondo il consigliere emergerebbe a maggior ragione in un momento di incertezza come quello attuale. Degasperi ipotizza che i trentini potrebbero destinare anche una quota dello 2,5% delle sole somme disponibili sui conti correnti, per permettere alla Provincia di collocare oltre 300 milioni, nel caso si renda necessario ricorrere all’indebitamento.

Nel dispositivo della sua mozione, Degasperi propone all’assemblea legislativa di impegnare la Giunta in due direzioni.

Innanzitutto a procedere, sfruttando le risorse professionali disponibili anche nei team appena costituiti, con l’emissione di un prestito obbligazionario da collocare, mediante avviso pubblico agli investitori istituzionali operanti sul nostro territorio, prevedendo esplicitamente l’impegno di questi ultimi a mettere a disposizione dei trentini l’opportunità di sottoscrivere le obbligazioni.

Il dispositivo della mozione preve inoltre che l’esecutivo metta a disposizione le risorse raccolte per iniziative a sostegno del tessuto economico trentino, considerando anche la destinazione di risorse a fondo perduto sostitutive di una quota dell’utile o del reddito così come risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata da imprese, lavoratori autonomi e professionisti.

