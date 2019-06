FILCTEM FLAEI UILTEC – TRENTINO * SCIOPERO GRUPPO DOLOMITI ENERGIA: « PRESIDIO SINDACALE IN VIA FERSINA A TRENTO, MERCOLEDÌ 5 GIUGNO DALLE ORE 09,00 ALLE 12,00 »

Sciopero gruppo Dolomiti energia. Le scriventi O.O.S.S. nell’ambito delle iniziative messe in campo a supporto della vertenza (aperta da oltre un mese) con il Gruppo Dolomiti Energia per risolvere le numerose questioni attinenti le relazioni sindacali e il rispetto dei dettati contrattuali, hanno proclamato una giornata di sciopero per Mercoledì 05 Giugno p.v.; in tale contesto è previsto lo svolgimento di un presidio sindacale, dalle ore 09,00 alle 12,00, presso la sede del G.D.E. in Via Fersina a Trento.

Trattandosi di un iniziativa importante, tra l’altro è il I° sciopero organizzato dalla costituzione della “Multiutility”, la la Vostra presenza è gradita quanto un occasione per approfondire la situazione assieme ai Lavoratori.

Le Segreterie Regionali del Trentino

FILCTEM – FLAEI – UILTEC