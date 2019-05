FIERECONGRESSI SPA – RIVA DEL GARDA * Assemblea dei Soci: « APPROVATO IL BILANCIO E RINNOVATO IL CDA, Roberto Pellegrini confermato Presidente »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Roberto Pellegrini confermato Presidente della Società, che inaugura una nuova fase guardando al futuro. Presso gli uffici della Società fieristico congressuale del Trentino si è tenuta questa mattina l’Assemblea dei Soci per l’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Sulla scia del nuovo assetto societario che vede l’ingresso di due nuovi soci provenienti dal mondo del credito in virtù dell’avvenuta operazione di aumento del capitale, all’Assemblea hanno partecipato: Lido di Riva del Garda S.r.l. portatrice del 33,34% del capitale sociale e rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Avvocato Ilaria Torboli; Garda Trentino Sviluppo S.p.A. portatrice del 44,78% del capitale sociale e rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor Massimo Piffer; Garda Trentino S.p.A.-Azienda per il Turismo 4,5% del capitale sociale e rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor Marco Benedetti. Cassa Rurale Alto Garda BBC – nuovo socio portatore del 6,25% del capitale sociale rappresentato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Dottor Enzo Zampiccoli; Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto – nuovo socio portatore del 6,25% del capitale sociale rappresentato dal Direttore Generale Filippo Manfredi; Trentino Trasporti SpA – portatrice del 4,89% del capitale sociale rappresentata dall’Assessore all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo della Provincia di Trento Roberto Failoni.

BILANCIO DI ESERCIZIO 2018, DATI POSITIVI

L’Assemblea degli Azionisti ha innanzitutto approvato con voto unanime il bilancio dell’esercizio 2018. La Società, nel 2018, ha realizzato un valore della produzione di oltre 14mln900 mila euro. I ricavi delle vendite e delle prestazioni prodotti grazie all’attività fieristica registrano un incremento del 2% rispetto all’esercizio precedente.

Continua, anche per il 2018, il trend positivo per il valore della produzione: nel corso dell’ultimo quadriennio i ricavi sono passati da 13mln500 mila euro del 2015 a oltre 14mln900 mila del 2018, con un incremento di 1mln400 mila euro, corrispondenti a 11 punti %.

Il risultato operativo dell’esercizio 2018 è di 765 mila euro, in aumento del 12% rispetto all’esercizio precedente. Positivi anche i dati relativi al risultato ante imposte, 819 mila euro, +15% rispetto al 2017, e quelli relativi all’utile netto: 641.766 euro, in aumento del 18% rispetto al risultato netto del 2017.

I Soci hanno deliberato di destinare l’utile netto realizzato nell’esercizio 2018 per euro 32.088, pari al 5%, alla riserva legale e per euro 509.598 alla riserva straordinaria presente all’interno del patrimonio netto e il residuo pari ad euro 100.080 quale dividendo da assegnare agli Azionisti.

NUOVO CDA, CONFERMATO PRESIDENTE ROBERTO PELLEGRINI

L’Assemblea ha provveduto successivamente ad eleggere i nuovi membri del Consiglio nuovo Consiglio di Amministrazione, del suo Presidente e del Collegio Sindacale per il prossimo triennio 2019-2021.

Indicato da Garda Trentino Sviluppo SpA, componente privata di Riva del Garda Fierecongressi SpA con il 44,78%, Roberto Pellegrini è stato riconfermato Presidente della Società.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta così composto: Roberto Pellegrini (Presidente), Graziano Rigotti, Massimo Piffer, Enzo Bassetti, Silvia Guella, Ilaria Torboli, Carlo Gualdi.

Alla Presidenza del Collegio Sindacale è stato nominato Michele Iori ed in qualità di membri effettivi Michela Zambotti, Mauro Cominotti.

AUMENTO DEL CAPITALE, IL NUOVO ASSETTO SOCIETARIO

Per la prima volta nella storia di Riva del Garda Fierecongressi SpA, il mondo del credito entra direttamente nella compagine sociale: Fondazione Caritro e Cassa Rurale Alto Garda hanno fatto il loro ingresso nella compagine sociale a fronte dell’operazione di ricapitalizzazione deliberata il 23 gennaio 2019, motivata dall’investimento immobiliare in itinere finalizzato alla riqualificazione del quartiere fieristico di Riva del Garda. Tale operazione, giunta in seguito allo schema di accordo sottoscritto il 5 ottobre 2018 con la Provincia Autonoma di Trento per definire il ruolo degli attori coinvolti, è stata deliberata dai Soci con l’obiettivo di apportare una somma complessiva 4mln di euro, di cui 2 mln apportati da Cassa Rurale Alto Garda e Fondazione Caritro ed altrettanti 2 mln da Garda Trentino Sviluppo SpA.

«Desidero ringraziare i soci per avermi rinnovato la fiducia alla guida di Riva del Garda Fierecongressi SpA, tra i più importanti player fieristici e congressuali nazionali del settore, riconosciuti a livello internazionale, che anche nel 2018 ha ottenuto risultati molto positivi» ha dichiarato il Presidente Roberto Pellegrini. «In una stagione di evoluzione si apre ora una nuova fase con l’impegno di dare continuità al piano di sviluppo in essere avendo ben chiara la propria mission, perseguendo il percorso di soggetto sempre più attivo nel farsi promotore di crescita e innovazione a favore del sistema economico locale. Un grazie al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale uscenti, un particolare riconoscimento alla struttura organizzativa e un augurio al nuovo gruppo di lavoro».