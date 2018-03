FIERECONGRESSI * EXPO RIVA CACCIA PESCA E AMBIENTE: IL TEMA CENTRALE SCELTO È LA NUTRIZIONE, IL 24 E 25 FEBBRAIO

Il tema centrale scelto come filo conduttore per la 13. Edizione di Expo Riva caccia Pesca e Ambiente è la nutrizione. Un tema che verrà affrontato in molti dei suoi risvolti: come si nutrono gli animali selvatici? Come si nutrono i pesci in natura? Ma, anche dal punto di vista dell’uomo, che valore hanno la carne di selvaggina e il pescato nella nostra dieta?

In questo quadro, fra le numerose iniziative tematiche che cateterizzano la Fiera, è stato sviluppato un progetto didattico che coinvolge diversi Centri di Formazione Professionale Enaip Alberghieri e all’istituto Agrario di San Michele all’Adige|Fondazione Edmund Mach.

E proprio a San Michele ha preso il via la formazione, con una giornata che ha coinvolto gli studenti della classe 4. “ALI” che, nel settore “Agricoltura e Ambiente” del sistema trentino dell’Istruzione e Formazione Professionale, si occupano di “Trasformazione agroalimentare”.

Una giornata intensa, introdotta da una lezione frontale in aula, con Ettore Zanon e la veterinaria Sara Andreatta. A seguire, un pomeriggio di laboratorio dove gli studenti, sotto lo sguardo attento dei docenti Salvatore Ghirardini e Mauro Maistri, hanno lavorato la carne di un capriolo per ottenerne dei salumi pregiati. Il risultato, concreto e gustoso, si potrà assaporare fra qualche settimana. Un’esperienza nuova che valorizza un prodotto, la carne di selvaggina cacciata, che è biologico per definizione e tipico del nostro territorio.

Il progetto, coordinato da Accademia Ambiente Foreste e Fauna del Trentino (Centro Istruzione e Formazione – Fondazione Edmund Mach), si svilupperà nelle prossime settimane in vari centri Formazione Enaip: Riva del Garda, Tione, Tesero e Ossana.