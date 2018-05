FIERECONGRESSI * BILANCIO 2017: UTILE NETTO A 545.679 EURO, I PROVENTI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ CONGRESSUALE AUMENTATI DEL 42% RISPETTO AL 2016

Presso gli uffici della Società fieristico congressuale del Trentino si è tenuta l’Assemblea dei Soci per l’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. All’Assemblea hanno partecipato:

Lido di Riva del Garda S.r.l. – Società di partecipazioni portatrice del 44,445% del capitale sociale, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Avvocato Andrea Dalponte;

Garda Trentino Sviluppo S.p.A. portatrice del 43,040% del capitale sociale, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor Graziano Rigotti;

Garda Trentino S.p.A. – Azienda per il Turismo portatrice del 5,994% del capitale sociale, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor Marco Benedetti.

La Società ha incrementato dell’8% il valore della produzione, che risulta pari a poco meno di 14mln900mila euro. Il 76% dei ricavi è stato prodotto grazie all’attività fieristica, mentre il restante 24% è da ricondurre all’attività congressuale e di incoming.

L’ottimo risultato registrato in termini di fatturato è stato ottenuto sia attraverso l’attività fieristica svolta dalla Società, sia attraverso l’attività congressuale. In particolare nel 2017 si è posta l’attenzione sull’erogazione di servizi congressuali innovativi ed inediti, sulla formazione come strumento di comunicazione degli eventi fieristici e sulla promozione con Expo Riva Schuh Around the World.

Si evidenzia che i proventi derivanti dall’attività congressuale del 2017 sono aumentati del 42% rispetto all’esercizio precedente. Positivo anche il risultato dell’attività fieristica: i dati gestionali testimoniano che continua, anche per il 2017, il trend positivo per la marginalità degli eventi fieristici: + 5% nel triennio 2015 – 2017.

L’utile netto realizzato nell’esercizio 2017 è di Euro 545.679: i Soci hanno deliberato di destinare euro 27.284 pari al 5% alla riserva legale, euro 418.295 alla riserva straordinaria presente all’interno del patrimonio netto e il residuo pari ad euro 100.100 quale dividendo da assegnare agli azionisti.

Quest’ultima scelta, per il quarto anno consecutivo, evidenzia ancora una volta come Riva del Garda Fierecongressi Spa sia una società privata a partecipazione pubblica in grado di realizzare utili, in un mercato difficile quale quello fieristico e congressuale in costante evoluzione.