FESTIVAL TALENT SHOW * FINALISSIMA: QUESTA SERA BELLEZZE E TALENTO A BRUSAGO DI PINÉ ALLE 21.15, IN CENTRO AL PAESE

Questa sera nella piazza di Brusago di Piné -in centro al paese- alle 21.15 è programma la finalissima di “Festival Talent show”, in collaborazione con la locale Apt e il Comune di Bedollo.

Il format dedicato alla valorizzazione dei talenti -ideato da Sonia Leonardi ed arrivato alla sua quinta edizione- chiude la stagione, dopo oltre dieci tappe, tra selezioni e finali, vedendo protagonisti i giovani talenti che si sono qualificati e che si esibiranno sul palco alla ricerca di consensi da parte della giuria e del pubblico.

Otto finalisti, tra solisti e gruppi, nel campo della danza e della musica che proveranno ad aggiudicarsi il premio finale.

Molto ambito per i ballerini il primo premio dello stage a Trentino Danza estate di Tesero, dove ballo, formazione e spettacolo sono le protagoniste. Sul palco oltre ai talenti, anche moda e bellezza.

Saranno presenti infatti le finaliste del concorso Miss Italia che, curate nel make up da Patricia Do Carno, si faranno conoscere, presentandosi al pubblico e sfilando in diversi momenti moda. Verrà valorizzata la moda a kilometro zero del Centro Moda Canossa di Trento e i gioielli Miluna.

La madrina della serata, sarà Sophie Agnese Krause, la ventenne studentessa di Trento, neo eletta Miss Trentino Alto Adige, che ci rappresenterà a Jesolo assieme ad altre 8 ragazze della regione Trentino Alto Adige.

Ospite della serata sarà il cantautore Andrea Lelli, con il suo ultimo singolo e la piccola Sara di 8 anni, giovane promessa della musica. Ingresso libero.